Γυναικοκτονίες στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος σκότωσε δύο γυναίκες. Ομολόγησε ότι έπνιξε τη μία και την πέταξε σε κάδο

Τι ζούμε;

Για τη δολοφονία δύο γυναικών συνελήφθη ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και σε άλλες εξαφανίσεις γυναικών, αφού στο σπίτι του, βρέθηκε μεγάλος αριθμός γυναικείων ενδυμάτων. Και οι δύο γυναίκες, θεωρούνταν αγνοούμενες – για τη μία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τον Φεβρουάριο του 2025 (αγνοούταν από το 2024) και για τη δεύτερη το καλοκαίρι του 2025.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, για μήνες οι Αρχές παρακολουθούσαν το σπίτι του γυναικοκτόνου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Χθες, αστυνομικοί μπήκαν στην πολυκατοικία και σε δώμα του 4ου ορόφου, εντόπισαν ανθρώπινα σκελετικά υπολείμματα. Μετά από παρέμβαση ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε πως ήταν η γυναίκα της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Ο δράστης, υποστήριξε ότι η γυναίκα πέθανε στο υπόγειό του στις 24 Ιουλίου 2025 μετά από χρήση ναρκωτικών και πως στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της στη ταράτσα του κτηρίου που διαμένει και την έκρυψε σε ένα δώμα.

Νεκρή από τα χέρια του δράστη, έπεσε, όμως, και μια 46χρονη που αγνοούνταν από το 2024 στη Θεσσαλονίκη. Η δήλωση της εξαφάνισης της είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025. Για αυτήν τη γυναίκα, ο γυναικοκτόνος υποστήριξε ότι στις 30 Οκτωβρίου του 2024, ήταν μαζί στο υπόγειο του σπιτιού του για να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μαζί τους ήταν ακόμη ένας άντρας, επίσης χρήστης. Η γυναίκα κάποια στιγμή μίλησε στο κινητό και άρχισε να φωνάζει, τότε της έκλεισαν το στόμα και εκείνη πέθανε από ασφυξία. Πέταξαν τη σορό της στα σκουπίδια.

Εκτός του μεγάλου αριθμού γυναικείων ρούχων, οι Αρχές εντόπισαν και κηλίδες αίματος που δεν συνάδουν με τις ημερομηνίες που αναφέρει ο δράστης για τις γυναικοκτονίες. Εκείνος και ο φίλος του έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης σήμερα.