Πόσο κοστίζουν στην πράξη οι «πράσινες» λύσεις της αεροπορίας για τους επιβάτες;

Η πράσινη μετάβαση "απογειώνει" το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων

Η «πράσινη» στροφή της αεροπορίας περνά πλέον και από την τσέπη του επιβάτη. Η σταδιακή υποχρεωτική χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, η αυστηροποίηση των κανόνων για τις εκπομπές και η ανάγκη για νέες υποδομές δημιουργούν ένα νέο κόστος που δύσκολα θα μείνει εκτός ναύλων. Παράλληλα, η κλίμακα των επενδύσεων που απαιτούνται για να φτάσει ο κλάδος σε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 ανεβάζει τον πήχη σε ιστορικά επίπεδα: η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) έχει εκτιμήσει ότι η συνολική επένδυση για τη μετάβαση σε net zero μπορεί να φτάσει έως και τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050.

Το μέγεθος της πρόκλησης και γιατί «γράφει» στα εισιτήρια

Η απανθρακοποίηση της αεροπορίας δεν είναι μια απλή αντικατάσταση καυσίμου. Απαιτεί παραγωγή νέων καυσίμων σε βιομηχανική κλίμακα, αναβάθμιση αεροδρομίων και εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και τεχνολογική εξέλιξη του στόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα δεν είναι αν θα αυξηθεί το κόστος, αλλά ποιος θα το απορροφήσει. Βασική «γέφυρα» της μετάβασης είναι τα Sustainable Aviation Fuels (SAF), τα οποία σήμερα εκτιμάται ότι είναι περίπου δύο έως τρεις φορές ακριβότερα από το συμβατικό jet fuel. Αυτό το premium μετατρέπεται σταδιακά σε άμεση πίεση στους προϋπολογισμούς των αεροπορικών εταιρειών, καθώς το κόστος των καυσίμων αποτελεί ήδη έναν από τους μεγαλύτερους συντελεστές λειτουργικής δαπάνης.

