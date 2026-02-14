Solo traveling, η νέα τάση στον τουρισμό

Μια τάση που μετατρέπεται σε κανονικό τουριστικό segment

Την ώρα που οι κρατήσεις σε «τραπέζι για δυο» κορυφώνονται λόγω της ημέρας των ερωτευμένων, μια νέα δυναμική ομάδα ταξιδιωτών ανατρέπει τα στερεότυπα και βγάζει εισιτήριο για... έναν. Οι μοναχικοί ταξιδιώτες είναι μια νέα τάση στην τουριστική αγορά που συνεχώς αυξάνεται, όχι ως λύση ανάγκης αλλά ως μια συνειδητή πράξη αυτονομίας και ως ένα δώρο για τον εαυτό μας.

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους. Να αποτοξινωθούν από τις εξωτερικές φωνές και να παρατηρήσουν, να γευτούν, να ησυχάσουν. Ξένοι μεταξύ αγνώστων, σε μέρη που τους προκαλούν να ανακαλύψουν διαφορετικές εμπειρίες, ήθη, έθιμα και συνήθειες.

