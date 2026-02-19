Τα εγκλήματα πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τη σύλληψη του άνδρα πέρυσι

Το πιο επικίνδυνο μέρος για μια γυναίκα είναι το σπίτι της. Το είδαμε να συμβαίνει με την Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που επέζησε από τους από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο δωμάτιό τους, τη γυναίκα που έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες. Kαι το βλέπουμε να συμβαίνει ξανά, αυτήν τη φορά στη Σουηδία.

Όπως διαβάζουμε στο AP, ένας άνδρας στη βόρεια Σουηδία είναι ύποπτος για σεξουαλική εκμετάλλευση της συζύγου του, αφού την εξέδιδε σε τουλάχιστον 120 άνδρες. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας που είναι αρμόδιος για την υπόθεση, ο φερόμενος δράστης βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο, αφότου η γυναίκα ανέφερε τα περιστατικά στην αστυνομία, και οι ερευνητές προετοιμάζουν ποινικές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευσή της. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο σύζυγος εκμεταλλεύτηκε ανελέητα τη σύζυγό του σε μεγάλη κλίμακα, δήλωσε η εισαγγελέας Ίντα Άνερστεντ (Ida Annerstedt).

Οι εισαγγελείς μίλησαν δημόσια για πρώτη φορά τη Δευτέρα για τον συνολικό αριθμό των ανδρών που πιστεύεται ότι εμπλέκονται και υπήρξαν «πελάτες». Ωστόσο, δεν έχουν ταυτοποιήσει το ζευγάρι και φυσικά ο άνδρας, που είναι 60 ετών, αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε επίσης μέχρι στιγμής, είναι αν η σύζυγος είχε ναρκωθεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Τα εγκλήματα, πάντως, πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τη σύλληψη του άνδρα πέρυσι. Η Άνερστεντ δήλωσε ότι αναμένει να απαγγείλει κατηγορίες στις 13 Μαρτίου.

Μέχρι τώρα, έχουν ταυτοποιηθεί 120 άτομα που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, αλλά είναι απίθανο να μπορέσουν να διερευνηθούν όλα στο πλαίσιο της κύριας έρευνας. Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT ανέφερε ότι ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε το φερόμενο έγκλημα, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, όπως επίθεση και παράνομο εξαναγκασμό.

Στο Associated Press, αναφέρεται ότι ο σουηδικός νόμος ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και τη μαστροπεία (προαγωγή στην πορνεία), αλλά δεν ποινικοποιεί την πώληση σεξ από τους ίδιους τους εργαζόμενους του σεξ, οι οποίοι θεωρούνται θύματα εκμετάλλευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, αν ο σύζυγος καταδικαστεί για διακεκριμένη μαστροπεία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από δύο έως 10 έτη. Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών χωρίς σωματική επαφή, μέσω του διαδικτύου, ποινικοποιείται επίσης στη Σουηδία.

