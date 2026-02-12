«Τα θύματα βιασμού να μην ντρέπονται ποτέ»: Η Ζιζέλ Πελικό έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη

«Θέλω να τον κοιτάξω κατευθείαν στα μάτια και να τον ρωτήσω: "Γιατί το έκανες αυτό;"»

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που «έγραψε» ιστορία επειδή αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη της κεκλεισμένων των θυρών, όχι για εκείνη, αλλά για κάθε θύμα βιασμού, παραχώρησε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Η γυναίκα που επέζησε από τους από τους παρατεταμένους μαζικούς βιασμούς που ενορχήστρωνε ο «άνθρωπός» της στο σπίτι τους, η γυναίκα που έζησε φρικιαστικές στιγμές στο πλευρό ενός άντρα που αποκαλούσε «σύζυγό της» για δεκαετίες, είναι αυτήν τη στιγμή – και θα είναι για πάντα, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο.

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, στο κανάλι France 5, η Zιζέλ Πελικό είπε ότι «η ντροπή κολλάει πάνω σου, κολλάει στο δέρμα σου. Και αυτή η ντροπή είναι διπλή ποινή, είναι ένα μαρτύριο που επιβάλλεις στον εαυτό σου». Συνεχίζοντας, στη συνέντευξή της, τόνισε: «Είπα στον εαυτό μου ότι η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου σε ατομικό επίπεδο ήταν και αγώνας για το σύνολο. Είπα ότι αν μπορούσα να το κάνω εγώ, μπορούσαν και άλλες γυναίκες. Το μήνυμα ελπίδας που στέλνω σε όλα τα θύματα είναι να μην ντρέπονται ποτέ».

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ντομινίκ Πελικό, ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Τη νάρκωνε και μετά καλούσε δεκάδες άντρες στο σπίτι τους για να τη βιάσουν. Όλα αυτά γινόντουσαν μεταξύ 2011 και 2020. Σήμερα, η Ζιζέλ στην τηλεοπτική συνέντευξή της, περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν η αστυνομία της έδειξε για πρώτη φορά εικόνες από όσα βίωνε, ενώ την αναίσθητη, παρομοιάζοντας τον εαυτό της με «κουκλάκι από κουρέλια».

Σε αποσπάσματα από το επερχόμενο βιβλίο της με τίτλο «A Hymn to Life» (Υμνος στη ζωή), η 73χρονη Ζιζέλ Πελικό περιγράφει το σοκ που υπέστη όταν η αστυνομία την ενημέρωσε για τις πράξεις του πρώην συζύγου της, τον οποίο θεωρούσε «υπέροχο άνθρωπο» και με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της για 50 χρόνια.

Λέει ότι ο κόσμος της κατέρρευσε στις 2 Νοεμβρίου 2020, όταν της είπαν για πρώτη φορά ότι ο τότε σύζυγός της την νάρκωνε και τη βίαζε και προσκαλούσε ξένους να τη βιάσουν. Η Ζιζέλ δεν πίστευε ότι η άψυχη γυναίκα που βρισκόταν στο κρεβάτι ήταν η ίδια. «Δεν αναγνώρισα τα άτομα. Ούτε αυτή τη γυναίκα. Το μάγουλό της ήταν τόσο χαλαρό. Το στόμα της τόσο αδύναμο. Ήταν σαν κούκλα», γράφει στο βιβλίο της. «Ο εγκέφαλός μου σταμάτησε να λειτουργεί στο γραφείο του αναπληρωτή αστυνόμου Περέτ».

Στην τηλεοπτική της συνέντευξη, η Ζιζέλ είπε πως υπάρχει ένα πράγμα που θέλει ακόμα να κάνει για να κλείσει το θέμα με το τέρας, πρώην σύζυγό της. «Θέλω να τον κοιτάξω κατευθείαν στα μάτια και να τον ρωτήσω: "Γιατί το έκανες αυτό;"». Στο μεταξύ, η συνέντευξη της Πελικό ήταν μια ευκαιρία για εκείνη να αντιμετωπίσει τις ρωγμές που έχουν δημιουργηθεί στην οικογένειά της από τις αποκαλύψεις. Είπε ότι είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι «μια τραγωδία φέρνει μια οικογένεια κοντά». Η σχέση της με την κόρη της, Καρολίν, σιγά-σιγά επουλώνεται, αλλά ο γιος της Ντέιβιντ «χρειάζεται περισσότερο χρόνο», είπε.

