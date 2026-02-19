Τα οκτώ πιο περιζήτητα πτυχία για άμεση πρόσληψη

Ποιοι τίτλοι σπουδών θα «λύσουν τα χέρια» των νέων που πρωτοεισέρχονται στον εργασιακό στίβο. Τι απαντούν οι επιχειρήσεις.

Λύση στο ερώτημα για το ποια πτυχία είναι πιο ελκυστικά πτυχία για τους εργοδότες ώστε να προσλαμβάνουν απόφοιτους Πανεπιστημίων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, επιχειρεί να δώσει η Χειμερινή Έρευνα Μισθών 2026 από την Εθνική Ένωση Κολλεγίων και Εργοδοτών (National Association of Colleges and Employers ή NACE), συγκεντρώνοντας απαντήσεις από 150 μέλη της από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι «φρέσκοι» πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση εργασίας με πρώτο εμπόδιο τον χαμηλό ρυθμό προσλήψεων. Τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε μόνο 181.000 θέσεις εργασίας το 2025, πολύ λιγότερες από τα 1,46 εκατ. εργαζομένων που προστέθηκαν το 2024, ενώ μάλιστα ορισμένες εταιρείες περιορίζουν τις ευκαιρίες σε νέους.

