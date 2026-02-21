Το μέλλον της AI στο μικροσκόπιο: Επείγουσα έρευνα ζητούν οι ειδικοί

Επείγουσα έρευνα για τους κινδύνους της AI απαιτεί ο επικεφαλής της Google DeepMind.

Την ανάγκη για επείγουσα ενίσχυση της έρευνας γύρω από τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης υπογράμμισε ο επικεφαλής της Google DeepMind, Σερ Ντέμις Χασάμπις, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC News, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Δελχί.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας το 2024 επιστήμονας και συνιδρυτής της DeepMind τόνισε ότι ο κλάδος επιθυμεί «έξυπνη ρύθμιση» που θα εστιάζει στους «πραγματικούς κινδύνους» της τεχνολογίας. Όπως είπε, καθώς τα συστήματα γίνονται πιο αυτόνομα και ισχυρά, απαιτούνται «ισχυρά προστατευτικά μέτρα» ώστε να αποτραπούν σοβαρές απειλές.

Ο Χασάμπις εντόπισε δύο βασικούς κινδύνους: τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από «κακόβουλους παράγοντες» και την πιθανότητα απώλειας ελέγχου των συστημάτων καθώς αυτά εξελίσσονται. «Το δύσκολο κομμάτι», παραδέχθηκε, «είναι να συμβαδίζουν οι ρυθμιστικές αρχές με τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας».

Στη Σύνοδο, που συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερες από 100 χώρες, πολλοί ηγέτες τεχνολογίας και πολιτικοί τάχθηκαν υπέρ μιας πιο συντονισμένης παγκόσμιας προσέγγισης. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ζήτησε επίσης «επείγουσα ρύθμιση», επισημαίνοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, κάλεσε τα κράτη να συνεργαστούν ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν σαφώς διαφορετική στάση. Ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας και σύμβουλος τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κρατσιός, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον απορρίπτει «πλήρως» την ιδέα παγκόσμιας διακυβέρνησης της AI, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική γραφειοκρατία θα μπορούσε να ανακόψει την καινοτομία.

Την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκπροσώπησε ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης δεν βαραίνει μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας. Όπως δήλωσε, οι πολιτικοί οφείλουν να συνεργάζονται στενά με τον κλάδο, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία του κοινού.

Ο Χασάμπις αναφέρθηκε και στον γεωπολιτικό ανταγωνισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ και η Δύση διατηρούν «ελαφρώς» προβάδισμα έναντι της Κίνα, αλλά προειδοποίησε ότι το χάσμα μπορεί να κλείσει «μέσα σε μήνες». Τόνισε πως αισθάνεται την ευθύνη να ισορροπεί ανάμεσα στο να είναι «τολμηρός και υπεύθυνος» στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνολογίας την επόμενη δεκαετία, χαρακτηρίζοντάς την «υπερδύναμη» για την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες (STEM), επισημαίνοντας ότι το τεχνικό υπόβαθρο θα παραμείνει σημαντικό πλεονέκτημα, ακόμη και σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να γράφει κώδικα και να αναπτύσσει εφαρμογές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ευρύτερη διάδοση εργαλείων AI θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να δημιουργούν τεχνολογικά προϊόντα, μετατοπίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την καθαρή τεχνική δεξιότητα προς τη δημιουργικότητα, το αισθητικό κριτήριο και την ορθή κρίση.

Το AI Impact Summit, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες συναντήσεις ηγετών και επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών, αναμένεται να ολοκληρωθεί με κοινή δήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις —ιδίως μεταξύ ΗΠΑ και άλλων κρατών— καταδεικνύουν ότι η διεθνής συναίνεση για τη διακυβέρνηση της AI παραμένει ζητούμενο.