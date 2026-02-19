1,2 εκατ. παιδιά από 11 χώρες έπεσαν θύματα deepfakes - “Η κακοποίηση μέσω AI είναι κακοποίηση”, τονίζει η Unicef

Η Ευρώπη ανησυχεί για τον αντίκτυπο που έχουν τα social media και η τεχνητή νοημοσύνη σε παιδιά και εφήβους, την ίδια στιγμή που τα deepfakes γνωρίζουν ραγδαία αύξηση.

Ζούμε στην εποχή όπου τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα ο κόσμος του διαδικτύου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για τους περισσότερους ανθρώπους η κίνηση να πιάσουν το κινητό τους και να ανοίξουν κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα γίνεται σχεδόν αυτόματα κάθε πρωί. Κι ενώ αυτό το «μοτίβο κινήσων» θεωρείται αρκετά βλαβερό από τους ειδικούς, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν στην εξίσωση προστίθενται παιδιά.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν «εισβάλει» στις ζωές των παιδιών μας, ξεπερνώντας κάθε όριο, καταπατώντας κάθε δικαίωμα. Η εικόνα ενός παιδιού να είναι «χαμένο» σε μια οθόνη τάμπλετ ή κινητού αποτελεί ιδιαίτερα συχνό - και πια ανησυχητικό - φαινόμενο, με τους παιδοψυχολόγους και τους γιατρούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Και οι παγίδες δεν σταματούν εδώ. Η απότομη ανάπτυξη και διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης έχει εγκαινιάσει έναν νέο κύκλο κινδύνων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη επιβολής κρατικών νόμων και απαγορεύσεων.

Pexels

Πώς τα deepfakes απειλούν παιδιά και εφήβους

Τα deepfakes - εικόνες, βίντεο ή ήχοι που δημιουργούνται ή χειραγωγούνται με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί για να φαίνονται αληθινά – είναι πια ανεξέλεγκτα και σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν φωτογραφίες μικρών παιδιών. Σύμφωνα με τη Unicef, «χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου που αφορά παιδιά, με εργαλεία AI να χρησιμοποιούνται για να αφαιρούν ή να αλλοιώνουν τα ρούχα σε φωτογραφίες, προκειμένου να δημιουργήσουν κατασκευασμένες γυμνές ή σεξουαλικοποιημένες εικόνες».

Σε μια μελέτη της Unicef, της Ecpat και της Interpol σε 11 χώρες, τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια παιδιά αποκάλυψαν, ότι οι εικόνες τους είχαν παραποιηθεί σε deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο τον τελευταίο χρόνο.

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια νέα παγίδα που «ανθίζει» με τάχιστους ρυθμούς, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία εκατομμυρίων παιδιών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την κλίμακα αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης απειλής: Σε μια μελέτη της Unicef, της Ecpat και της Interpol σε 11 χώρες, τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια παιδιά αποκάλυψαν, ότι οι εικόνες τους είχαν παραποιηθεί σε deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο τον τελευταίο χρόνο. Σε ορισμένες χώρες, αυτό αντιπροσωπεύει 1 στα 25 παιδιά». Οι αριθμοί είναι από μόνοι τους σοκαριστικοί.

Σε μια περίοδο, λοιπόν, που γίνεται μεγάλος ντόρος σχετικά με την απαγόρευση ή όχι της χρήσης των social media σε παιδιά, τα deepfakes εισέρχονται απειλητικά στις ζωές τους και οι συνέπειες μπορούν να αποβούν μοιραίες. Η Unicef υπογραμμίσει τη μεγάλη ανάγκη για λήψη μέτρων, προκειμένου να προστατευτεί κάθε ανήλικος. «Οι κίνδυνοι μπορούν να επιδεινωθούν, όταν τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται απευθείας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που οι αλλοιωμένες εικόνες εξαπλώνονται γρήγορα», σημειώνεται σε άλλο σημείο.

Η κακοποίηση των παιδιών από τα deepfakes είναι δεδομένη. Πλέον, δεν αναφερόμαστε σε ενδεχόμενα, αλλά σε πραγματικά γεγονότα που έχουν τη δύναμη να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα παιδικές ψυχές. Όσο αυτή η συνθήκη παραμένει εκτός ελέγχου τόσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να πέσουν θύματα αυτής της απειλής. Η επιβολή μέτρων είναι πιο επείγουσα από ποτέ.

