Τενεσί: Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επιδιώκουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που προχωρούν σε άμβλωση

Δύο Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες στο Τενεσί των ΗΠΑ, επιδιώκουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που προβαίνουν σε αμβλώσεις, απαιτώντας οι ποινές για όσες «εμπλέκονται στην ανθρωποκτονία του δικού τους αγέννητου παιδιού» να είναι ίδιες με εκείνες των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία. Ναι, σωστά διαβάζεις.

Στη συγκεκριμένη πολιτεία των ΗΠΑ, οι αμβλώσεις απαγορεύονται σχεδόν καθολικά, χωρίς εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία, μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade. Στην ίδια πολιτεία, αν μια γυναίκα είναι έγκυος και ανύπαντρη, οι γιατροί μπορεί να της αρνηθούν παροχή ιατρικής φροντίδας. Τώρα, μια τροπολογία που συντάχθηκε για το νομοσχέδιο House Bill 570/Senate Bill 738 - και η οποία δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, θα επέτρεπε στους εισαγγελείς να απαγγέλλουν κατηγορίες για εμβρυϊκή ανθρωποκτονία σε γυναίκες που κάνουν έκτρωση.

Οι ποινές περιλαμβάνουν ισόβια κάθειρξη, ισόβια χωρίς αναστολή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη θανατική ποινή.

Στο Τενεσί επιδιώκουν την επιβολή της θανατικής ποινής σε γυναίκες που κάνουν άμβλωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τον βουλευτή Jody Barrett και τον γερουσιαστή Mark Pody. Προς το παρόν έχει παραπεμφθεί στην αρμόδια υποεπιτροπή υγείας της Βουλής και δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο ημερολόγιο προς εξέταση. Το νομοσχέδιο αφαιρεί τις νομικές προστασίες που ισχύουν σήμερα για τις εγκύους και εξισώνει τη βλάβη σε ένα αγέννητο παιδί με την επίθεση σε ένα πρόσωπο που «γεννήθηκε ζωντανό». Δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις «αυτόματης αποβολής» ή «ακούσιου θανάτου εμβρύου» μετά από σωτήριες ιατρικές διαδικασίες για τη ζωή της μητέρας και του εμβρύου, αλλά δεν προσδιορίζονται άλλες εξαιρέσεις στο κείμενο.

Ο πρόεδρος της Σύμβασης των Νοτίων Βαπτιστών (Southern Baptist Convention), Clint Pressley, υποστήριξε το νομοσχέδιο στις 19 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας ότι θα παρέχει στα αγέννητα παιδιά «ίση προστασία από τους νόμους». «Προστατεύοντας τις ζωές των αγέννητων παιδιών με τους ίδιους νόμους που προστατεύουν τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί, απλώς αγαπάμε τους αγέννητους γείτονές μας όπως τον εαυτό μας», έγραψε ο Pressley.

Το Τενεσί διαθέτει ήδη μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους κατά των αμβλώσεων στις ΗΠΑ. Σύντομα, θα σου πούμε ξανά ότι η άμβλωση απαγορεύεται από τη στιγμή της γονιμοποίησης, χωρίς εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία. Η διενέργεια άμβλωσης αποτελεί κακούργημα για τους γιατρούς, με ποινές έως 15 έτη κάθειρξης, ενώ έχει ποινικοποιηθεί και η αποστολή χαπιών άμβλωσης μέσω ταχυδρομείου, αλλά και η βοήθεια σε ανηλίκους για μετάβαση σε άλλη πολιτεία για άμβλωση χωρίς γονική συναίνεση.

Το σώμα μας, η επιλογή μας

Η κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου στο Τενεσί δεν αποτελεί απλώς μια νομική αυστηροποίηση, αλλά μια κατά μέτωπο επίθεση στην αυτοδιάθεση των γυναικών. Η προσπάθεια εξίσωσης της άμβλωσης με την ανθρωποκτονία και η απειλή της θανατικής ποινής επαναφέρουν μια σκοτεινή εποχή, όπου το γυναικείο σώμα παύει να ανήκει στην ίδια τη γυναίκα και μετατρέπεται σε ιδιοκτησία του κράτους και της εκάστοτε ιδεολογίας. Όταν μια πολιτεία επιλέγει να τιμωρεί με θάνατο μια γυναίκα που διεκδικεί τον έλεγχο της ζωής της, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Ότι η αναπαραγωγική ικανότητα υπερτερεί της ανθρώπινης υπόστασης της γυναίκας. Σε ένα δημοκρατικό κόσμο, η προστασία της ζωής δεν μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω του εκφοβισμού και της θανατικής καταδίκης εκείνων που φέρουν τη ζωή.