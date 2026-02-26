Οι άχαστες ελληνικές διαφημίσεις των 90s και 00s: Νοσταλγία, υπερβολή και γέλιο

Κάπου ανάμεσα στην υπερβολή, το cringe και το cancel, οι παλιές ελληνικές διαφημίσεις έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέχρι και σήμερα

Η ελληνική τηλεόραση των δεκαετιών του '90 και του '00 ήταν γεμάτη από διαφημίσεις, οι οποίες συχνά ισορροπούσαν μεταξύ της υπερβολής, της γελοιότητας, του cancel και του cringe. Εντυπωσιακά εφέ, υπερβολικές ερμηνείες, έντονα χρώματα, ευφάνταστα σενάρια, δραματική μουσική, ατάκες που σήμερα μοιάζουν αστείες.

Ωστόσο, αυτές οι διαφημίσεις, παρά την υπερβολή τους, κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη συλλογική μνήμη όσων μεγαλώσαμε εκείνα τα χρόνια. Συγκεντρώσαμε κάποιες από τις πιο ξεχωριστές διαφημίσεις 90's-00's, που αποτελούν πια ένα αναπόσπαστο μέρος της τηλεοπτικής ιστορίας, μας κάνουν να χαμογελάμε και να θυμόμαστε με νοσταλγία εκείνη την εποχή.

