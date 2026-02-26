Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για διαφήμιση παράνομου τζόγου από influencers - Ποινές μέχρι 10 έτη
26 Φεβρουαρίου 2026
Περιλαμβάνουν από την αυστηροποίηση των θεσμικών οργάνων και των ποινών έως τη θέσπιση - για πρώτη φορά - αυστηρών κυρώσεων για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, ιδίως μέσω ψηφιακών καναλιών, influencers και δικτύων διαδικτυακής διαφήμισης.
Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα οδεύσει άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Με αυτό θα θεσπίζεται νέα, αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομων τυχερών παιγνίων, η οποία κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση. Η κύρωση επιβάλλεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διαφημίζει, προβάλλει ή προωθεί σε τρίτους μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια ή σχετικές υπηρεσίες.
