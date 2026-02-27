Γκρέις Τέιμ: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας αποκάλεσε «δύσκολη» την επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης και κορυφαία ακτιβίστρια

H λέξη «δύσκολη» είναι ο κώδικας των μισογύνηδων για τη γυναίκα που δεν συμμορφώνεται. Είναι η ταμπέλα που χρησιμοποιείται για να συρρικνώσει μια γυναίκα στο μέγεθος που βολεύει το σύστημα

«Δεν χρειάζονται πολλά για να θεωρηθείς δύσκολη μία γυναίκα. Γι’ αυτό και είμαστε τόσες πολλές». Αυτή η γνωστή ατάκα Τζέιν Γκούνταλ δεν ήταν αυτοσαρκασμός, ήταν μια ακριβής διάγνωση της πατριαρχικής πραγματικότητας. Και αυτή την εβδομάδα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε μας παρέδωσε ένα μάθημα για το τι ακριβώς εννοούσε η Τζέιν Γκούνταλ, αν δεν είχες καταλάβει.

Αλλά, ας δούμε τι ακριβώς έγινε: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, συμμετείχε στο Future Victoria Summit, μια συγκέντρωση ισχυρών «stakeholders» και brokers εξουσίας. Εκεί, κλήθηκε να παίξει ένα γρήγορο παιχνίδι συνειρμών. Οι κανόνες απλοί: Ένα όνομα, μια λέξη. Εκεί, του είπαν, μεταξύ άλλων, το όνομα Γκρέις Τέιμ. H Γκρέις δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Είναι η «Αυστραλή της Χρονιάς» για το 2021, μια επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης που έσπασε τους νόμους περί φίμωσης των θυμάτων στην Τασμανία, μια ακτιβίστρια που κοίταξε την εξουσία στα μάτια και αρνήθηκε να της χαμογελάσει «για τις φωτογραφίες».

Πώς την περιέγραψε; «Δύσκολη». Και όπως πολύ σωστά επισήμανε η ίδια η Τέιμ, η λέξη «δύσκολη» είναι ο κώδικας των μισογύνηδων για τη γυναίκα που δεν συμμορφώνεται. Είναι η ταμπέλα που χρησιμοποιείται για να συρρικνώσει μια γυναίκα στο μέγεθος που βολεύει το σύστημα. Πολύ απλά. Προφανώς, όταν ο Αλμπανέζε δέχθηκε κριτική, προσπάθησε να το «μαζέψει» λέγοντας πως εννοούσε ότι η Τέιμ είχε μια «δύσκολη ζωή». Κάπου εδώ, γελάμε (ειρωνικά). Αυτό είναι η υποτίμηση μεταμφιεσμένη σε συγκατάβαση και είναι η παλαιότερη τακτική στο βιβλίο της πατριαρχίας. «Άσε μας ήσυχους, παππού», ήταν η αποστομωτική απάντηση της Γκρέις Τέιμ στο Instagram. Και είχε δίκιο. Ο Αλμπανέζε, για να καταλάβεις, ζήτησε τελικά συγγνώμη «αν υπήρξε κάποια παρερμηνεία» και είπε ότι η Τέιμ «είχε περάσει μια πολύ δύσκολη ζωή, αλλά της αξίζει μεγάλη αναγνώριση που τη μετέτρεψε σε όφελος για τους άλλους».

Χρειαζόμαστε τη «δύσκολη» Γκρέις Τέιμ μπας και αλλάξει ο κόσμος

Η Γκρέις Τέιμ τιμήθηκε με τον τίτλο «Αυστραλή της Χρονιάς» σε αναγνώριση των ακούραστων προσπαθειών της να ανατρέψει νόμους στην πολιτεία της Τασμανίας που καθιστούσαν παράνομο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να μιλούν δημόσια για τις εμπειρίες τους. Από την ηλικία των 15 ετών, έπεφτε θύμα κακοποίησης και βιασμού από τον 58χρονο καθηγητή της στα μαθηματικά. Αργότερα κρίθηκε ένοχος και εξέτισε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μηνών για σεξουαλική κακοποίηση της Τέιμ όταν ήταν μαθήτριά του το 2011.

Το 2022, βίντεο και εικόνες της να αρνείται να χαμογελάσει σε μια επίσημη εκδήλωση με τον τότε πρωθυπουργό, Σκοτ Μόρισον, έγιναν viral. Είχε ασκήσει ανοιχτά κριτική στον Μόρισον για την αντίδραση της κυβέρνησής του στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και για μια τοξική κουλτούρα στον χώρο εργασίας στο κοινοβούλιο μετά τον ισχυρισμό της πολιτικής υπαλλήλου Μπρίτανι Χίγκινς ότι βιάστηκε στο γραφείο του προϊσταμένου της το 2019.

Πάντως, αν το να μάχεσαι για τα δικαιώματα των επιζησάντων, το να αρνείσαι να γίνεις decor σε πολιτικές φιέστες και το να μιλάς με ειλικρίνεια σε κάνει «δύσκολη», τότε η λέξη αυτή είναι τίτλος τιμής.