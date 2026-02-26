Αυστρία: Διαιτητής τοποθέτησε κρυφά κάμερες σε αποδυτήρια γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και κατέγραφε ιδιωτικές στιγμές των αθλητριών

Η ποινή του; Επτά μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 1.200 ευρώ. Επιπλέον, του επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης 625 ευρώ σε κάθε ένα από τα θύματα. Τουλάχιστον θλιβερό

Για κάθε αθλήτρια, τα αποδυτήρια και το γυμναστήριο θα έπρεπε να είναι ασφαλείς χώροι προετοιμασίας και επαγγελματικής ενασχόλησης. Αλλά, για τη γυναικεία ομάδα της SCR Altach Women στην Αυστρία, τα αποδυτήρια και οι χώροι ντους μετατράπηκαν σε έδαφος για μια συστηματική κακοποίησή τους. Ένας άνδρας τοποθέτησε κρυφές κάμερες στα ντους, μετατρέποντας τις πιο προσωπικές τους στιγμές σε «περιεχόμενο» για τη δική του ηδονή.

Οι Αρχές στην Αυστρία ανακάλυψαν αυτήν την κατάφορη παραβίαση ιδιωτικότητας των παικτριών της SCR Altach Women, όταν έκαναν έρευνα για παράνομα ψηφιακά εγκλήματα. Τότε, ταυτοποίησαν 30 ποδοσφαιρίστριες του συλλόγου που είχαν πέσει θύματα του δράστη, σε πολύ προσωπικές στιγμές τους. Στην εφημερίδα Guardian, διαβάζουμε ότι ο άνδρας καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 1.200 ευρώ (1.046 λίρες) μετά από την καταδίκη του για την κρυφή λήψη βίντεο και φωτογραφιών από τα αποδυτήρια, το γυμναστήριο και τα ντους της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας. Επιπλέον, του επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης 625 ευρώ σε κάθε ένα από τα θύματα. Τουλάχιστον θλιβερό.

Η Ελένη Ρίτμαν, που τώρα παίζει για την Evian στη Γαλλία, αλλά στο παρελθόν εκπροσώπησε την Altach, ήταν εξοργισμένη με την ποινή. «Αυτό με αφήνει άφωνη», είπε σε μια ανάρτηση στο Instagram. «Ο δράστης δεν ήταν μόνο ένας κορυφαίος διαιτητής στην Ελβετία, αλλά και αξιωματούχος στην Altach. Και εκεί ήταν που κινηματογράφησε παίκτριες, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Τότε αναρωτιέμαι, είναι αυτή η κατάλληλη τιμωρία; Αναρωτιέμαι επίσης, μια τέτοια τιμωρία λειτουργεί αποτρεπτικά για τους άλλους; Αισθανόμασταν ασφαλείς στα αποδυτήρια μας και αυτό έπληξε τόσο πολύ την ιδιωτικότητά μας, που μερικές από εμάς δεν αισθάνονται ασφαλείς στα δημόσια ντους ακόμα και τώρα. Για μένα αυτό δεν είναι ένα αρκετά ισχυρό μήνυμα για κάτι που δεν είναι ανεκτό στην κοινωνία μας. Η ετυμηγορία δεν είναι τελική, καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε επιπλέον χρόνο για να εξετάσει την άσκηση έφεσης».

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, Μικαέλα Σμιτ, χαρακτήρισε με τη σειρά της τις καταγγελίες «αποτροπιαστικές», υπογραμμίζοντας ότι αν οι αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα δικά τους αποδυτήρια, τότε στερούνται βασικής προστασίας. Ζήτησε πλήρη διερεύνηση από τις αρχές και συνολική αναθεώρηση των διαδικασιών ασφάλειας από τον σύλλογο.

Μακάρι αυτό να ήταν ένα τυχαίο «ατύχημα» στην πορεία του γυναικείου αθλητισμού, αλλά δεν είναι. Είναι η απόδειξη ότι, ακόμα και στα πιο επαγγελματικά περιβάλλοντα, το γυναικείο σώμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια κουλτούρα που το αντιμετωπίζει ως κτήμα. Όταν ένας αξιωματούχος, ένας άνθρωπος που η θέση του επέβαλε την προστασία των παικτριών, μετατρέπεται σε θύτη, η προδοσία είναι διπλή. Και όταν η δικαιοσύνη απαντά με μια ποινή που μοιάζει με τυπικό πρόστιμο, η προδοσία αυτή σφραγίζεται από το ίδιο το κράτος.

