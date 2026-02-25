Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ΗΠΑ κέρδισαν το χρυσό στο χόκεϊ γυναικών και ανδρών, αλλά ο Τραμπ επέλεξε να συγχαρεί μόνο τους άνδρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε την ανδρική ομάδα χόκεϊ αγνοώντας επιδεικτικά τις γυναίκες πρωταθλήτριες, τις οποίες θυμήθηκε μόνο ως «αναγκαία πρόσκληση» για να αποφύγει τις επικρίσεις

Πόση προσπάθεια χρειάζεται για να κερδίσεις τον σεβασμό που σου αναλογεί; Για τη γυναικεία ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ, φαίνεται πως ούτε μια μεγάλη νίκη, ούτε ένα αήττητο σερί, ούτε καν η υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του αθλήματος ήταν αρκετά. Και σίγουρα, για τον Ντόναλντ Τραμπ, οι κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου παρέμειναν απλώς μια «υποχρέωση» που έπρεπε να διεκπεραιωθεί για να μην του ασκηθεί κριτική.

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα αναλυτικά: Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, η Εθνική Ανδρών και η Εθνική Γυναικών στο χόκεϊ των ΗΠΑ, κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο αποτέλεσμα, διαφορετικές ομάδες. Και η πολιτική ηγεσία φρόντισε να χαράξει διαχωριστικές γραμμές, ξανά. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να συγχαρεί την ανδρική ομάδα μέσω τηλεφώνου στα αποδυτήρια — παρουσία του Διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος πανηγύριζε σαν μέλος της ομάδας πίνοντας μπύρες, η αναφορά του στις γυναίκες πρωταθλήτριες έγινε μόνο ως (σεξιστικό) «αστείο» μεταξύ ανδρών. «Πρέπει να καλέσουμε και τη γυναικεία ομάδα, γιατί μάλλον θα δεχόμουν πρόταση μομφής αν δεν το έκανα», ακούστηκε να λέει ο πρόεδρος, προκαλώντας γέλια στο ανδρικό ακροατήριο.

You can hear the genuine pride in Donald Trumps voice when he called the Team USA Hockey Team pic.twitter.com/ch6GbXShwh — Harrison Krank (@HarrisonKrank) February 23, 2026

Στην αρχή των Αγώνων, πάντως, είδαμε τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο στις κερκίδες των γυναικών, να «δανείζονται» τη λάμψη των αθλητριών για τις απαραίτητες φωτογραφίες στα social media. Τις χρησιμοποίησαν ως «props» για να χτίσουν το προφίλ της πατριωτικής ηγεσίας. Όμως, μόλις ο αγώνας τελείωσε, οι ίδιες γυναίκες που κράτησαν την Αμερική ψηλά έγιναν το αντικείμενο ενός σεξιστικού αστείου.

Η Εθνική Ομάδα χόκεϊ Γυναικών αρνήθηκε την πρόσκληση του Λευκού Οίκου να βρεθεί στην ομιλία του Τραμπ

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να δει πώς εξελίχθηκε η βραδιά της ομιλίας του Προέδρου στο Κογκρέσο (State of the Union). Ο Τραμπ κάλεσε επίσημα τη γυναικεία ομάδα, αλλά αφού είχε ήδη προηγηθεί το περιβόητο σχόλιο περί «ενοχλητικής υποχρέωσης» και αφού είχε ήδη οργανώσει τη μεταφορά της ανδρικής ομάδας με κυβερνητικό αεροσκάφος.

Και δεν μας κάνει εντύπωση, που η απάντηση των γυναικών ήταν ένα κομψό «όχι». Επικαλούμενες «ακαδημαϊκές και επαγγελματικές υποχρεώσεις», αρνήθηκαν να παραστούν στην ομιλία του Τραμπ. Την Τρίτη το βράδυ, το σκηνικό στο Κογκρέσο ήταν αποκαλυπτικό. Η ανδρική ομάδα (ή τουλάχιστον οι 17 από τους 25 παίκτες που δέχθηκαν να πάνε) εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενη, με τον Τραμπ να τους αποθεώνει για έξι ολόκληρα λεπτά. Εκεί, ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον τερματοφύλακα Κόνορ Χέλμπουικ. Και οι γυναίκες; Ο Τραμπ τις ανέφερε ονομαστικά στην ομιλία του, λέγοντας πως «θα έρθουν σύντομα στο Λευκό Οίκο», προσπαθώντας να διασώσει τις εντυπώσεις.