Νέα εποχή για το streaming και το σινεμά σε περίπτωση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount Skydance ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο του streaming και του κινηματογράφου.

Η πιθανή εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount Skydance αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί —καθώς εκκρεμεί η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών— αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το τοπίο του Χόλιγουντ και της παγκόσμιας αγοράς streaming.

Σύμφωνα με το BBC, στο επίκεντρο βρίσκεται η ενδεχόμενη συγχώνευση της πλατφόρμας Paramount+ με την HBO Max, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής υπηρεσίας που θα μπορεί να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Netflix, η Amazon και η Disney. Μια τέτοια πλατφόρμα θα συνδύαζε σύγχρονες επιτυχίες όπως το The Pitt και κλασικά έργα όπως το Casablanca, το Star Trek, τα Friends και το The Sopranos.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αρχικά οι συνδρομητές που πληρώνουν και για τις δύο υπηρεσίες ενδέχεται να επωφεληθούν από χαμηλότερο συνολικό κόστος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Τομ Χάρινγκτον της Enders Analysis, η μείωση του ανταγωνισμού θα μπορούσε μελλοντικά να επιτρέψει αυξήσεις τιμών. Από την πλευρά του, ο Μπεν Μπάρινγκερ της Quilter Cheviot τονίζει ότι η Netflix παραμένει ο «καθοριστής τιμών» στην αγορά, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια αυξήσεων.

Η συμφωνία απαιτεί έγκριση από τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον Σκοτ Γουάγκνερ της δικηγορικής εταιρείας Bilzin Sumberg, υπό προεδρία Ντόναλντ Τραμπ η διαδικασία ενδέχεται να προχωρήσει ταχύτερα. Ωστόσο, γενικοί εισαγγελείς πολιτειών —μεταξύ αυτών και της Καλιφόρνιας— έχουν ήδη δεσμευτεί για ενδελεχή έρευνα, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις τιμών και επιπτώσεις στους εργαζόμενους.

Οι ιδιοκτήτες αιθουσών είχαν εκφράσει φόβους για πιθανή εξαγορά της Paramount από τη Netflix, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες κυκλοφορίες απευθείας στο streaming. Ωστόσο, τόσο η Paramount όσο και η Warner Bros εξακολουθούν να βασίζονται στις εισπράξεις των κινηματογράφων για την απόσβεση μεγάλων παραγωγών, όπως το The Minecraft Movie και το One Battle After Another.

Ο Ματ Μπρίτζμαν της Hargreaves Lansdown σημειώνει ότι αυτό πιθανότατα σημαίνει λιγότερες ταινίες που θα παρακάμπτουν τις αίθουσες. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η ενοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού παραγωγών, όπως συνέβη μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney.

Η Paramount έχει ήδη αυξήσει τον δανεισμό της για τη χρηματοδότηση προηγούμενων συμφωνιών, γεγονός που περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για νέο περιεχόμενο. «Περισσότερο χρέος σημαίνει λιγότερα χρήματα για παραγωγές», επισημαίνει ο Μπάρινγκερ.

Παράλληλα, ο μεγαλύτερος «αναστατωτής» της αγοράς παραμένει το YouTube. Σύμφωνα με την Enders Analysis, η πλατφόρμα εξελίσσεται σε άμεσο ανταγωνιστή της παραδοσιακής τηλεόρασης, προσφέροντας μακροσκελείς εκπομπές αλλά και σύντομα βίντεο που αποσπούν το κοινό από τα κλασικά μέσα.

Η επιτυχία της συγχώνευσης, επομένως, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τον ανταγωνισμό μεταξύ των streaming υπηρεσιών, αλλά από την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά σε μια εποχή όπου το ψηφιακό περιεχόμενο —και ιδιαίτερα τα σύντομα βίντεο— κερδίζει συνεχώς έδαφος.