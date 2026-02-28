Η επόμενη μέρα της αυτοματοποίησης - «Mόνο το 2025, 295.000 ρομπότ εγκαταστάθηκαν σε κινεζικές βιομηχανίες»
28 Φεβρουαρίου 2026
Για πολλά χρόνια, η εικόνα των ρομπότ που θα αντικαθιστούν τους ανθρώπους στην παραγωγή, έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, πλέον η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Με τα ανθρωποειδή ρομπότ που ξεκινούν να βρίσκουν εφαρμογή σε πραγματικές θέσεις εργασίας στην Κίνα και να αντικαθιστούν εώς και το 60% των εργαζομένων σε ορισμένες περιοχές, το ζήτημα δεν είναι πια αν η ρομποτική θα επηρεάσει την εργασία – γιατί αυτό ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει-, αλλά αν υπάρχει έστω και ένα επάγγελμα που θα παραμείνει ανέγγιχτο από το επερχόμενο κύμα αυτοματισμού.
«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα διαμορφωθούν θεσμικά αντίβαρα και ρυθμιστικά εργαλεία που θα εξισορροπήσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης αυτής», όπως αναφέρει στο reader η Διάνα Βουτυράκου, Robotics Software Engineer, Lely και Δρ. Ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Κανένα επάγγελμα δε θα μείνει ανεπηρέαστο»
Η ρομποτική θα βρίσκει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στην καθημερινότητά μας - από την αυτοματοποίηση χειρωνακτικών εργασιών, έως τα ρομπότ συντροφιάς και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
