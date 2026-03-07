Εφηβεία και κάπνισμα: Aνησυχητική πρωτιά για την Ευρώπη

Έρευνες δείχνουν ότι η νέα γενιά βρίσκεται στο στόχαστρο της βιομηχανίας καπνού

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η αυξημένη χρήση προϊόντων καπνού στην Ευρώπη, με τα έφηβα κορίτσια να βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών στην Ευρώπη εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα παγκοσμίως- γεγονός που μόνο τυχαίο δεν είναι. Ταυτόχρονα, ένας στους επτά εφήβους φαίνεται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η νικοτίνη έχει αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο, πιο ελκυστικό και πιο «μοντέρνο». Δεν υπάρχει πλέον η βαριά μυρωδιά ή η άσχημη εικόνα που είχαν συνδέσει οι προηγούμενες γενιές με το κάπνισμα. Πίσω από τα ζωηρά χρώματα, τις περίεργες γεύσεις και τα cute σχέδια των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η νικοτίνη επανασυστήνεται και αποκτάει μια πιο ελκυστική μορφή που δελεάζει τις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με τον Hans Kluge, Περιφερειακό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, η ίδια η καπνοβιομηχανία στοχεύει στους νέους μέσω στρατηγικών προώθησης και στοχευμένου μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, η Ευρώπη κινδυνεύει να διατηρήσει έως το 2030 τον τίτλο της μεγαλύτερης καταναλώτριας καπνού στον κόσμο, αν δεν προχωρήσει άμεσα σε εντατικές δράσεις. Όπως φαίνεται, τέσσερις στις δέκα ενήλικες καπνίστριες διεθνώς- περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες- ζουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Και όλα αυτά ενώ η χρήση ειδών καπνού ευθύνεται για 1,1 εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών διαθέτει αντικαπνιστική νομοθεσία που ισχύει για όλους τους δημόσιους χώρους, ενώ μόνο το ένα τέταρτο έχει θεσπίσει απαγορεύσεις στη διαφήμιση προϊόντων καπνού. Μάλιστα, σε 19 ευρωπαϊκές χώρες τα τσιγάρα είναι πιο φθηνά απ΄ό,τι το 2014.

Ωστόσο, στη θετική πλευρά των πραγμάτων, χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Δανία αποδεικνύουν ότι η αλλαγή είναι δυνατή, μέσω της απαγόρευσης των γεύσεων των ηλεκτρονικών τσιγάρων, τον περιορισμό της διαφήμισης και του αυστηρότερου ελέγχου των καπνικών προϊόντων. Ο Kluge υποστηρίζει ότι κάθε χώρα στην Ευρώπη πρέπει να δράσει με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να προστατεύσει τις μελλοντικές γενιές.

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να περιοριστεί η πρόσβαση στα προϊόντα νικοτίνης, αλλά και να αποδομηθεί η εικόνα τους ως μια επιλογή lifestyle. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται μόνο αυστηρότερους κανόνες, αλλά σωστή ενημέρωση και ουσιαστική προστασία, καθώς όταν ένας εθισμός παρουσιάζεται ως κάτι το «cool», γίνεται πιο δύσκολο να αναγνωριστεί ο κίνδυνος που ενέχει. Οι ειδικοί τονίζουν ότι χωρίς αυστηρότερα μέτρα, ενημέρωση και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, η Ευρώπη κινδυνεύει να δημιουργήσει μια νέα γενιά εξαρτημένων από τη νικοτίνη.