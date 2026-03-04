«Είδα φλεγόμενα αντικείμενα να πέφτουν απ' τον ουρανό»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι περιγράφει τι έζησε

Πως είναι η ζωή στη Μέση Ανατολή για μια ελληνίδα που ζει εκεί εν μέσω πολέμου; «Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι σε ψυχολογικό επίπεδο, αφού δεν ξέρουμε τι ακολουθεί»

Το περασμένο Σάββατο η Μέση Ανατολή άρχισε να φλέγεται, με τους κατοίκους της περιοχής να έρχονται αντιμέτωποι με μια διαρκή απειλή. Φόβος, ανασφάλεια, λάμψεις που σχίζουν τον ουρανό και εκρήξεις που δονούν την ατμόσφαιρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από αυτό, καθώς η ροή της καθημερινότητας έχει ανατραπεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr