Η άβολη αλήθεια για το πώς διαπραγματεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ

Ψέματα που «ριζώνουν», τακτική διαίρει και βασίλευε και ένας νταής που θέλει να «πετάξει» κοντά στον ήλιο και να βγει ατσαλάκωτος

Ακούμε κατά καιρούς συγκρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ. Δεν είναι τελείως λάθος. Σύμφωνα με δηλώσεις συνεργατών του, ο Τραμπ έχει δηλώσει κατά καιρούς πως «ο Χίτλερ έκανε και μερικά καλά πράγματα» και έχει εκθειάσει τους στρατηγούς που συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ σύμφωνα με τον πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι, ο Τραμπ σκέφτεται και δρα όπως ένας δικτάτορας σε φασιστικό καθεστώς, θεωρεί τον εαυτό του κάτι πιο κοντά σε δικτάτορα παρά σε πρόεδρο δημοκρατικής χώρας.

