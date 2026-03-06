«Bλέπουμε Φιλαράκια και Premier League»: Πώς μένουν ψύχραιμοι οι εργαζόμενοι στο Ντουμπάι

«Είναι σκληρό να παριστάνω πως είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο». Η ζωή στο Ντουμπάι μετά τις βόμβες.

Στην παγκόσμια ιστορία, η Μαρί Κιουρί (Marie Curie) παραμένει η μοναδική επιστήμονας ανεξαρτήτως φύλου, που βραβεύτηκε με δύο βραβεία Νόμπελ για δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία.Εκτός από τους ινφλουένσερς και τους ψηφιακούς νομάδες και τους τουρίστες, υπάρχουν κι εκείνοι που βρίσκονται στο Ντουμπάι για να κάνουν μια δουλειά, περιμένωντας την πρώτη του μηνός για να πληρωθούν και ύστερα να πληρώσουν τα μηνιαία τους έξοδα, όπως όλοι μας. Νήμα στο Reddit καταγράφει τη συναισθηματική κατάσταση τους ύστερα από τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις κατά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά παραμένει ανοικτή, οι επιχειρήσεις προσποιούνται πως δεν συμβαίνει τίποτα, οι άνθρωποι όμως, δεν μπορούν πάντα να παίζουν θέατρο.

