Μεγάλη Βρετανία: Χιλιάδες συγγραφείς λένε «όχι» στην εκμετάλλευση των έργων τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Περίπου 10.000 συγγραφείς εξέδωσαν ένα κενό βιβλίο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση των έργων τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Η σύγκρουση μεταξύ δημιουργών και τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κλιμακώνεται στο Λονδίνο. Περίπου 10.000 συγγραφείς, μεταξύ των οποίων οι Καζούο Ισιγκούρο, Φιλίπα Γκρέγκορι και Ρίτσαρντ Όσμαν, εξέδωσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση των έργων τους από το AI. Η πρωτοφανής πρωτοβουλία τους- η έκδοση ενός βιβλίου που περιέχει μόνο μια λίστα με τα ονόματα των συντελεστών- έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Αντίτυπα του «Μην κλέψετε αυτό το βιβλίο» διανέμονται στους επισκέπτες της έκθεσης βιβλίου του Λονδίνου, μια εβδομάδα πριν από την επίσημη αξιολόγηση της βρετανικής κυβέρνησης για το κόστος των προτεινόμενων αλλαγών στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να καταθέσουν μια εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και μια ενημέρωση για την πορεία της διαβούλευσης σχετικά με την νομική αναθεώρηση, την ώρα που η οργή του καλλιτεχνικού κόσμου εντείνεται όλο και περισσότερο.

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης χτίστηκε πάνω σε κλεμμένα έργα

Ο διοργανωτής του βιβλίου, Εντ Νιούτον-Ρεξ, συνθέτης και ακτιβιστής για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, δήλωσε ότι η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης χτίστηκε πάνω σε κλεμμένα έργα που αποκτήθηκαν χωρίς άδεια ή πληρωμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει τους δημιουργούς και να αρνηθεί να νομιμοποιήσει την εκμετάλλευση των έργων τους από τις εταιρείες AI.

Οι Βρετανοί καλλιτέχνες αντέδρασαν έντονα σε μια πρόταση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες AI θα μπορούν να χρησιμοποιούν έργα προστατευμένα από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του κατόχου, εκτός αν ο δημιουργός δηλώσει ρητά ότι θέλει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Μάλιστα, στο πλευρό των δημιουργών έχουν ταχθεί και πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, με τον Έλτον Τζον να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «αποτυχημένη», μπροστά στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των νόμων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των πνευματικών δικαιωμάτων για σκοπούς «εμπορικής έρευνας», μια ασάφεια που οι καλλιτέχνες φοβούνται ότι θα επιτρέψει τη δωρεάν εκμετάλλευση των έργων τους.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι ένα καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που θα προστατεύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα επιτρέπει την καινοτομία. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον δημιουργικό τομέα και δεσμεύεται να ενημερώσει το κοινοβούλιο έως τις 18 Μαρτίου.

Η διαμάχη αυτή αναδεικνύει το δύσκολο ζήτημα της προστασίας της δημιουργικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση της κυβέρνησης θα καθορίσει αν η Βρετανία θα στηρίξει ουσιαστικά την ανθρώπινη δημιουργικότητα ή θα ανοίξει τον δρόμο για την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή της από την τεχνολογία.