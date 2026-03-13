O Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!

Ο Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με δρομείς από όλη την Ελλάδα σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Πελοποννήσου.

Πόσο καλά γνωρίζετε τα μονοπάτια του Λακωνικού Πάρνωνα; Πόσες φορές έχετε τρέξει σε υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα και πεύκα, με τη φύση να ορίζει τον ρυθμό και το βλέμμα να χάνεται στις κορυφές; Ο Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με δρομείς από όλη την Ελλάδα σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Πελοποννήσου. Την Κυριακή 07 Ιουνίου 2026, το πανέμορφο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας μετατρέπεται και πάλι σε σημείο εκκίνησης, συνάντησης και γιορτής του ορεινού τρεξίματος. Ο αγαπημένος αγώνας επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας τη φυσική πρόκληση, την εναλλαγή τοπίων και τη μοναδική φιλοξενία ενός μικρού χωριού που αναγεννάται.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δράσεις μέσα στη φύση. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει αναλάβει ο Ιωάννης Δημόπουλος, δρομέας και coach.

Ο 6ος Vamvakou Mountain Run περιλαμβάνει τρεις διαδρομές διαφορετικών αποστάσεων (29, 19 και 7 χιλιομέτρων), σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των έμπειρων αθλητών όσο και των ερασιτεχνών δρομέων που θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο βουνό. Οι διαδρομές κινούνται σε φαράγγια, δασικούς δρόμους και σηματοδοτημένα μονοπάτια, ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού (950μ. υψόμετρο) και φτάνοντας σε μεγαλύτερα υψόμετρα (1900μ.), αγγίζοντας την καρδιά του Πάρνωνα.

Ο αγώνας πλαισιώνεται από επίσημη ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, βραβεύσεις και μοναδικές κληρώσεις με δώρα, ενώ κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες δρομείς και επισκέπτες που γεμίζουν τη Βαμβακού ζωή, ενέργεια και χαμόγελα.

Με παρακαταθήκη τις πέντε επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις και τη δυναμική κοινότητα δρομέων που τον στηρίζει, ο Vamvakou Mountain Run συνεχίζει να αποτελεί έναν ξεχωριστό αγώνα ορεινού τρεξίματος και μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Κρατήστε την ημερομηνία. Κυριακή, 07 Ιουνίου 2026

Vamvakou Mountain Run 2026 – Τρέχουμε στο βουνό, ζούμε τη στιγμή!

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.vamvakourevival. org/vmr-2026/