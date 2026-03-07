Πού θα ακούσεις την καλύτερη μουσική της πόλης, τον Μάρτιο στην Αθήνα

Η Αθήνα γίνεται μια μεγάλη σκηνή, όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες δίνουν ραντεβού με το κοινό σε μουσικές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες.

Αν για κάτι μας αρέσει πολύ η Αθήνα, είναι τα πολιτιστικά δρώμενα: από τις συναυλίες, τις θεατρικές παραστάσεις και τα live μέχρι τις εκθέσεις και τα μουσεία, υπάρχει πάντα λόγος να «εκτεθείς» στην τέχνη. Σε αυτό το άρθρο, ωστόσο, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο στη μουσική. Αγαπημένοι καλλιτέχνες - από διαφορετικές γενιές και ποικίλα είδη μουσικής - δίνουν ραντεβού με το κοινό τους «χρωματίζοντας» τις βραδιές του Μαρτίου με ήχους, συναισθήματα, αναμνήσεις και εικόνες, που θα μείνουν αξέχαστες.

Πέρα από τις σταθερές αξίες της έντεχνης μουσικής σκηνής, νέοι - και, επίσης, ταλαντούχοι - καλλιτέχνες έρχονται να αφήσουν το δικό τους στίγμα, ερμηνεύοντας τα τραγούδια τους, που έχουν ήδη μπει στις playlists των fans τους. Έτσι, ο Μάρτιος μετατρέπεται σε έναν μήνα γεμάτο μουσικές συναντήσεις, που ίσως μας θυμίσουν τις νύχτες του καλοκαιριού. Από τις πιο ατμοσφαιρικές, ακουστικές βραδιές μέχρι τα δυναμικά live που ξεσηκώνουν το κοινό, η πόλη προσφέρει πολλές αφορμές για εξόδους με καλή μουσική και αγαπημένες παρέες.

Αν, λοιπόν, δεν είσαι ενημερωμένος για όλα τα μουσικά events που θα πραγματοποιηθούν τον πρώτο μήνα της άνοιξης στην πόλη, εμείς στο JennyGr συγκεντρώσαμε τα live που δεν πρέπει να χάσεις - και σίγουρα δεν θα χάσουμε ούτε εμείς.

Πού να βγεις στην Αθήνα τον Μάρτιο για να ακούσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες

«Γυναίκες Είμαστε» στο Christmas Theater στις 8 Μαρτίου

Το Christmas Theater γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που είναι υπόθεση… γυναικών! Μια βραδιά που τιμά τη γυναικεία δύναμη, έμπνευση και καλλιτεχνική προσφορά. Στη σκηνή ανεβαίνουν μοναδικές ερμηνεύτριες για να αποδώσουν τραγούδια και κείμενα που έχουν γραφτεί αποκλειστικά από γυναίκες. Η βραδιά έρχεται να υπενθυμίσει πως η βία κατά των γυναικών κάθε ηλικίας είναι η ακραία έκφραση της έμφυλης ανισότητας και των διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες, διαχρονικά, σε όλες τις πτυχές τις πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Διοτίμα που παρέχει ψυχοκοινωνική, νομική και επαγγελματική υποστήριξη σε επιζώσες έμφυλης βίας.

Μίλτος Πασχαλίδης στο Σταυρό του Νότου, κάθε Σάββατο & Κυριακή μέχρι τις 29 Μαρτίου

Γνωστός για την μοναδική ατμόσφαιρα των ζωντανών εμφανίσεων του, που το ένα τραγούδι οδηγεί στο επόμενο, σε μια απρόβλεπτη διαδρομή με τόσες στιγμές συγκίνησης που σύντομα ακροατές και κοινό γίνονται μια παρέα που τραγουδάν μαζί. Ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζεύει τις σημαντικότερες στιγμές από τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, αναπολεί τις συνεργασίες και τις φιλίες που οδήγησαν σε δημιουργικές στιγμές και σπάνιες αναμνήσεις και μας καλεί να τις θυμηθούμε μαζί του, στη σκηνή του Σταυρού Του Νότου.

Η Ιουλία Καραπατάκη & οι ΑΤΑΡ ΤΟΥ ΤΑΡ Live στο Κύτταρο, τις Πέμπτες του Μαρτίου

Η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Αταρ του Ταρ live στο Κύτταρο. «Αταρ του Ταρ» είναι μικρασιατική λέξη που την έλεγε η γιαγιά του Άγη, η κα Κατίνα, και σημαίνει «άνω κάτω» και επειδή τα προγράμματα τους δεν ήταν ποτέ στημένα αποφάσισαν να το πουν έτσι. Θα παίξουν μαζί μετά από πολλά χρόνια τραγούδια ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά με πινελιές από τη Λατινική Αμερική ή και όχι.

Ο Πάνος Βλάχος στο Vox, τα Σάββατα 14 και 21 Μαρτίου

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα Μαρτίου. Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς. Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με Ελληνικό διαβατήριο). Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι τα Σάββατα στο VOX…

Μαζί του η Έλενα Λεώνη και η Δανάη Πολίτη

Ο Γιάννης Κότσιρας στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, κάθε Σάββατο μέχρι τις 27 Μαρτίου

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού Του Νότου, για άλλη μία χρονιά, με την εξαιρετική μουσική παρέα του. Με ένα πρόγραμμα που μας υπόσχεται αυθεντική διασκέδαση και αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών.

Στην παρέα τους στο τραγούδι, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Νεφέλη Φασουλή και Πάνος Παπαδόπουλος με τις «Μικρές Ταπεινώσεις» στο Baumstrasse Δευτέρες & Τρίτες του Μάρτη

Όλα αυτά έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και θα ξανασυμβούν. Ο Γιάννης μετράει στην κουζίνα τα χρήματα του μήνα. Η Λένα σκέφτεται να δώσει τελικά μια ευκαιρία στον Αντώνη από την διπλανή πολυκατοικία. Ο Δημήτρης αποφασίζει να πέσει πάνω στον ενοχλητικό περαστικό, που δεν κάνει ποτέ στην άκρη. Η Χρύσα πιάνει τον σύντροφό της να της λέει ψέματα. Ο Πάνος προσπαθεί να κάνει μια αγκαλιά τον παππού του που να τη θυμάται. Σήμερα ο Νίκος έχασε την επί 40 χρόνια σύντροφό του. Η Λυδία έδωσε το πρώτο της φιλί.

Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για τις "μικρές ταπεινώσεις της ζωής". Τι νόημα έχουν όλα αυτά; Α, ναι... Το νόημα. Έξω χιονίζει. Άραγε τι νόημα υπάρχει σε αυτό;

Νατάσσα Μποφίλιου και Σωκράτης Φάμελλος στο Θησείον 23-24 & 30-31

Για εμάς οι μήνες φεύγουν πίσω, όμως όλα εξακολουθούν να είναι μπροστά. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα επιστρέφουμε συνεχώς σε αυτά τα τραγούδια. Ψάχνοντας βαθύτερα μέσα τους, τα φέρνουμε ακόμη πιο κοντά μας. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη για μια νέα, ζωντανή, ακουστική εκδοχή του δίσκου μας, πιο κοντά στην καρδιά των τραγουδιών.

Αυτή η εκδοχή γίνεται ο πυρήνας της μουσικής μας συνάντησης. Γύρω της, τραγούδια από το παρελθόν μας, αγαπημένα του κοινού, αλλά και άλλα που ακόμη αναζητούν τη θέση τους στο μέλλον. Όλα μαζί, σαν μια ενιαία αφήγηση που δεν είναι παρά η κοινή μας ιστορία, όπως τη φανταζόμαστε από την αρχή.

Με αφορμή την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ μας σε βινύλιο, τον επόμενο μήνα θα συναντηθούμε για δύο μόνο Δευτερότριτα στο Θέατρο Θησείον. Στο κέντρο μιας νοητής φωτιάς και μιας ανοιχτής παρέας που σχηματίζεται κάθε φορά που βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους που μας δένει μια βαθιά συνάφεια, που δεν είναι μονάχα μουσική.

Ξαναπιάνουμε το νήμα για να βρούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Γιατί εκεί που όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει, υπάρχουν πάντα άλλα τόσα και περισσότερα που μας περιμένουν μπροστά. Σας περιμένουμε στον μυστικό μας κήπο. Έξω θα είναι άνοιξη και μέσα καλοκαίρι.

Καλογεράκια στον Σταυρό του Νότου Plus στις 19 Μαρτίου

Τα Καλογεράκια επιστρέφουν επειδή δεν είπαν ακόμα όσα έπρεπε. ​Την Πέμπτη 19 Μαρτίου ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, ​όχι από συνήθεια αλλά από ανάγκη, συνεχίζοντας μια ζωντανή ​μουσική αφήγηση που εδώ και δέκα χρόνια​ αλλάζει μορφή, αλλά όχι ​τον πυρήνα​ της. ​Τραγούδι, ποίηση​, μελωδίες και ιστορίες ειπωμένες αλλιώς. ​Με χιούμορ, τρυφερότητα, ένταση​, ρομαντισμό - από τα παλιά - ​​ισορροπούν ανάμεσα στην αφήγηση και το τραγούδι​ και μας καλούν να γελάσ​ουμε, να συγκινηθούμε, να "χαθούμε" για λίγο και να δημιουργήσουμε παρέα μία νέα εμπειρία.

Ξετυλίγοντας τη δισκογραφική τους ιστορία από το 2015 έως τα ​​Παραμύθια της Μελπομένης​, ο Μιχάλης και ο Παντελής​, στήνουν μια παράσταση που κινείται ​ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Από την Κατερίνα Γώγου στον Μιχάλη Γκανά. Από την καθαρεύουσα στα καλιαρντά. Από τα ρεμπώτικα στα λαϊκά. ​Όλα παιγμένα με συνέπεια, τρέλα και βαθιά αγάπη. Και, όπως έχει ήδη συμβεί, θα θελήσεις να τους ξαναδείς.

Ο Γιάννης Χαρούλης στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου κάθε Πέμπτη του Μάρτη

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, δεκατρία χρόνια μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης στον Σταυρός Του Νότου Club στις 14 Μαρτίου

Μετά από 2 sold out, τον Ιανουάριο & τον Φεβρουάριο, ο Δημήτρης Μυστακίδης επιστρέφει στο Σταυρός του Νότου Club στις 14 Μαρτίου, με όσα τον αγαπάμε και για όσα τον αγαπάμε. Άλλοτε ψιθυριστά στο αυτί και άλλοτε κοιτώντας μας στα μάτια, ο Δημήτρης Μυστακίδης μοιράζεται και μοιράζει δυνατά συναισθήματα μέσα από τα καινούργια του τραγούδια, αλλά και παλιά γνώριμα. Για ό,τι μας συγκινεί και με όσα στήνουμε γιορτή!

Γιάννης Πάριος 30 και 31 Μαρτίου στο θέατρο Παλλάς

Ο Γιάννης Πάριος συνεχίζει τον κύκλο των εξαιρετικά επιτυχημένων εμφανίσεών του στο θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου, για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες τραγούδια που αγαπήθηκαν. Ύστερα από μια σεζόν συνεχόμενων sold out παραστάσεων, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτα επιστρέφει για δύο ακόμα βραδιές με τραγούδια από «όλη τη ζωή του» — τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και συνεχίζουν να συγκινούν. Οι προηγούμενες συναυλίες του στο Παλλάς άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους, βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αλήθεια και μια μοναδική επικοινωνία με το κοινό που τραγουδούσε και συγκινούνταν μαζί του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική – μια αληθινή γιορτή της μουσικής και του έρωτα. Με αποσκευές τα τραγούδια πενήντα έξι χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας, θα ερωτευτούμε, θα ονειρευτούμε, θα νοσταλγήσουμε αλλά και θα γλεντήσουμε με τα διαχρονικά νησιώτικα που όλοι αγαπήσαμε.

