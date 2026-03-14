Ανησυχία για τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σε νήπια - Ερευνητές ζητούν αυστηρότερες ρυθμίσεις

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης για μικρά παιδιά παρερμηνεύουν συναισθήματα και μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Αυξανόμενη ανησυχία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η χρήση παιχνιδιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνητές ζητούν πλέον αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς, μετά από νέα μελέτη που δείχνει ότι τέτοιου είδους παιχνίδια συχνά παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών και αντιδρούν με ακατάλληλο τρόπο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων του University of Cambridge και αποτελεί μία από τις πρώτες διεθνώς που εξετάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο παιδιά ηλικίας τριών έως πέντε ετών αλληλεπιδρούν με παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε ένα μαλακό διαδραστικό παιχνίδι με την ονομασία Gabbo AI toy, το οποίο διαθέτει φωνητικά ενεργοποιημένο chatbot βασισμένο σε τεχνολογία της OpenAI. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει τα παιδιά να συνομιλούν μαζί του και να αναπτύσσουν τη φαντασία και τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση δεν ήταν πάντα ομαλή. Τα παιδιά συχνά δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με το παιχνίδι, καθώς αυτό δεν αναγνώριζε τις διακοπές τους στη συζήτηση, μιλούσε πάνω από τα λόγια τους και δεν μπορούσε να διακρίνει τη φωνή ενός παιδιού από εκείνη ενός ενήλικα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαντήσεις του παιχνιδιού κρίθηκαν ακατάλληλες για το συναισθηματικό επίπεδο των παιδιών. Για παράδειγμα, όταν ένα πεντάχρονο παιδί είπε στο παιχνίδι «Σ’ αγαπώ», το Gabbo απάντησε με μια τυπική φράση που παρέπεμπε σε οδηγίες χρήσης, αντί να ανταποκριθεί συναισθηματικά.

Σε άλλη περίπτωση, όταν ένα τρίχρονο παιδί εξέφρασε τη λύπη του λέγοντας «Είμαι λυπημένος», το παιχνίδι απάντησε απλώς ότι είναι «ένα χαρούμενο ρομποτάκι» και πρότεινε να συνεχίσουν να διασκεδάζουν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοιου είδους απαντήσεις ενδέχεται να στείλουν λάθος μηνύματα στα παιδιά, υπονοώντας ότι τα αρνητικά συναισθήματα δεν έχουν σημασία.

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, η ερευνήτρια Emily Goodaker, προειδοποίησε ότι τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να «παρερμηνεύουν τα συναισθήματα ή να αντιδρούν ακατάλληλα», γεγονός που θα μπορούσε να αφήσει τα παιδιά χωρίς την απαραίτητη συναισθηματική υποστήριξη.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια αναπτυξιακής ψυχολογίας και νευροποικιλομορφίας Jenny Gibson, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, τόνισε ότι η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών πρέπει να διευρυνθεί. Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα η προσοχή επικεντρωνόταν κυρίως στη φυσική ασφάλεια των παιχνιδιών, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή κίνδυνοι κατάποσης μικρών αντικειμένων. «Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και την ψυχολογική ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη διήρκεσε δύο χρόνια και βασίστηκε σε παρατηρήσεις μικρού αριθμού παιδιών και των οικογενειών τους. Παρά το περιορισμένο δείγμα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των πέντε ετών πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ψυχολογικής ασφάλειας.

Το παιχνίδι Gabbo έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Curio, η οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν με τη μουσικό Grimes, πρώην σύντροφο του επιχειρηματία Elon Musk. Η εταιρεία δήλωσε ότι η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά απαιτεί αυξημένη υπευθυνότητα και ότι τα προϊόντα της βασίζονται στη γονική συγκατάθεση, τη διαφάνεια και τον έλεγχο.

Παράλληλα, η Επίτροπος για τα Παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, Rachel de Souza, υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει θετικές εφαρμογές, όμως χρειάζεται σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προσχολικής ηλικίας.

Η έκθεση προτείνει επίσης στους γονείς να τοποθετούν τέτοια παιχνίδια σε κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών, αλλά και να διαβάζουν προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των εφαρμογών.

Σκεπτικισμός υπάρχει και στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Η June O'Sullivan, επικεφαλής του οργανισμού London Early Years Foundation, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πειστεί πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη μάθηση των μικρών παιδιών. Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών Sophie Winkleman, η οποία τάσσεται υπέρ του περιορισμού της τεχνητής νοημοσύνης σε περιβάλλοντα πρώιμης παιδικής ηλικίας. «Η ανθρώπινη επαφή με τα μικρά παιδιά είναι ιερή και πρέπει να προστατεύεται», τόνισε.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των οικογενειών, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η υγιής ανάπτυξη των παιδιών.