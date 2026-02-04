Τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και VR: Πώς αλλάζουν την οικογενειακή ζωή

Τι επιφυλάσσει η επόμενη δεκαετία;

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι οικογένειες έχουν βιώσει αλλαγές στη δομή τους και η επικοινωνία των μελών στο σπίτι γίνεται όλο και πιο αποσπασματική, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας και των μεταβαλλόμενων κοινωνικών προτύπων. Τι επιφυλάσσει η επόμενη δεκαετία;

Σύμφωνα με διεθνή έρευνα του κέντρου έρευνας αγοράς της Kaspersky, ένα εντυπωσιακό 81% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ψηφιακότητα θα αλλάξει ριζικά τις κοινές οικογενειακές δραστηριότητες μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο χρόνος μπροστά στην οθόνη είναι χρόνος με την οικογένεια – αλλά όχι χωρίς κινδύνους

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν ότι η ανάγνωση παραμυθιών γραμμένων από AI πριν τον ύπνο των παιδιών θα αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, ποσοστό που αυξάνεται στο 53% μεταξύ των ηλικιών 18–34.

