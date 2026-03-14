Η ιστορία του 78χρονου διανομέα που γύρισε στη συνταξιοδότηση χάρη σε viral βίντεο

Μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα οδήγησε σε δωρεές άνω των 500.000 δολαρίων, αποδεικνύοντας πως οι πράξεις καλοσύνης μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή.

Μια συγκινητική ιστορία ανθρώπινης αλληλεγγύης εκτυλίχθηκε στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μια απλή παράδοση καφέ οδήγησε σε μια τεράστια κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 78χρονος διανομέας Richard Pooley, που εργαζόταν για την υπηρεσία διανομής φαγητού DoorDash, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων που ξεπέρασε τα 500.000 δολάρια.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Πούλεϊ παρέδωσε μια παραγγελία από το Starbucks στο σπίτι της Brittany Smith. Η γυναίκα παρατήρησε μέσα από την κάμερα της πόρτας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ανέβαινε προσεκτικά τα σκαλιά της εισόδου, χρησιμοποιώντας το κιγκλίδωμα για να στηριχθεί. Η εικόνα αυτή την συγκίνησε βαθιά και την ώθησε να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που της παρέδωσε τον καφέ.

Η Σμιθ δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε από τους χρήστες να τη βοηθήσουν να εντοπίσει τον ηλικιωμένο διανομέα. Στην ανάρτησή της έγραφε χαρακτηριστικά: «Βοηθήστε με να βρω αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο». Μαζί με το βίντεο κοινοποίησε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές προχώρησαν σε δωρεές, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 500.000 δολάρια. Λίγες ημέρες αργότερα, η εκστρατεία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 532.000 δολάρια.

Ο Πούλεϊ και η σύζυγός του, Brenda Pooley, συναντήθηκαν με τη Σμιθ σε ένα εστιατόριο στην πόλη Manchester, όπου πληροφορήθηκαν για πρώτη φορά το τεράστιο ποσό που είχε συγκεντρωθεί. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για το ζευγάρι.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό WSMV-TV, θυγατρικό του NBC, ο Ρίτσαρντ Πούλεϊ εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνέβαλαν. «Εκτιμούμε τον καθένα από αυτούς», δήλωσε. «Μας ανακουφίζει πολύ και κάνει τη ζωή μας και πάλι ανεκτή».

Το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε αναγκαστεί να επιστρέψει στην εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, όταν η Μπρέντα Πούλεϊ έχασε τη δουλειά της. Για περισσότερο από έναν χρόνο, οι δυο τους εργάζονταν μαζί κάνοντας διανομές φαγητού: η Μπρέντα οδηγούσε το αυτοκίνητο και ο Ρίτσαρντ παρέδιδε τις παραγγελίες στα σπίτια των πελατών.

«Όταν έχεις περάσει τα 75, δεν υπάρχει ουρά από ανθρώπους που περιμένουν να σε προσλάβουν», δήλωσε η Μπρέντα, εξηγώντας γιατί αποφάσισαν να εργαστούν στην πλατφόρμα διανομών.

Η καθημερινότητά τους περιλάμβανε πολλές ώρες εργασίας για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά έξοδα διαβίωσης αλλά και τα αυξημένα ιατρικά κόστη, τα οποία φτάνουν κάθε χρόνο σε χιλιάδες δολάρια.

Η γενναιοδωρία των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στην εκστρατεία άφησε άφωνο το ζευγάρι. «Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τόσο γενναιόδωροι ώστε να προσπαθούν να μας βοηθήσουν», δήλωσε η Μπρέντα Πούλεϊ. «Άνθρωποι που δεν μας γνωρίζουν καν».

Για την Μπρίτνι Σμιθ, η πρωτοβουλία ξεκίνησε απλώς από μια αυθόρμητη επιθυμία να βοηθήσει. «Δεν ξέρω γιατί, αλλά απλώς ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι», δήλωσε στο WSMV. «Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο».

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα επιτρέψουν πλέον στον Ρίτσαρντ και τη Μπρέντα να σταματήσουν τη δύσκολη εργασία των διανομών και να επιστρέψουν στη συνταξιοδότηση, απολαμβάνοντας περισσότερο χρόνο μαζί μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς.

Η ιστορία τους αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους και να αλλάξει ριζικά τη ζωή κάποιου.