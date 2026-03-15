Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μικρότερες αμοιβές - Πρέπει να δουλεύουν 1,5 μήνα παραπάνω για να καλύψουν τη μισθολογική διαφορά

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά 12% μικρότερες αμοιβές και 25% χαμηλότερες συντάξεις έναντι των αντρών.

Τεράστιες ανισότητες καταγράφονται στις αμοιβές αλλά και στις συντάξεις μεταξύ αντρών και γυναικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις στους μισθούς μεταξύ αντρών - γυναικών κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 12,7% την ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα οι γυναίκες λαμβάνουν 16,5% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες για ίση εργασία, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αυτό σημαίνει πως οι γυναίκες θα πρέπει να δουλέψουν 1,5 μήνα παραπάνω κατά μέσο όρο για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά.

Στην ΕΕ το μεγαλύτερο χάσμα έχουν οι: Εσθονία (22,5%), Αυστρία (21,1%), Γερμανία (17,6%), Ουγγαρία (17,3%) και Σλοβακία (16,6%) .Το Λουξεμβούργο έχει κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Άλλες χώρες με χαμηλότερες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων είναι η Ρουμανία (3,6%), η Σλοβενία (3,8%), η Πολωνία (4,5%) η Ιταλία (5%) και το Βέλγιο (5%).

Παράλληλα το 28% των γυναικών εργάζονται με μερική απασχόληση, όχι από επιλογή, αλλά λόγω της φροντίδας που προσφέρουν σε παιδιά και ηλικιωμένους.

