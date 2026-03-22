Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας και φαντασμαγορικά έθιμα

Αρχοντική και πολύχρωμη, η Χίος φημίζεται για το Πάσχα με τα εντυπωσιακά έθιμα που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας.

Συνδυάζοντας παράδοση και μαγευτική φύση, η Χίος, το διαμάντι του βορειοανατολικού Αιγαίου και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, αποτελεί έναν από τους καλύτερους προορισμούς για το Πάσχα. Η γη της μαστίχας διαθέτει όμορφα τοπία και γραφικά χωριά που δεν υπάρχουν όμοιά τους, προσφέροντας στους επισκέπτες ηρεμία αλλά και δυνατότητες για εξερεύνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Χίο θα ζήσετε ένα αξέχαστο Πάσχα με πλούσια και φαντασμαγορικά έθιμα.

Το Πάσχα στη Χίο είναι ξακουστό για τα εντυπωσιακά έθιμά του. Η προετοιμασία των ντόπιων για το βράδυ της Ανάστασης ξεκινά πολύ πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νησιού στολίζονται οι Επιτάφιοι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιστορικά μοναστήρια είναι η Νέα Μονή της Χίου που ιδρύθηκε το 1042 και είναι γνωστό για τα ψηφιδωτά του.

