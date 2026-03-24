Το Milos γιορτάζει την 25η Μαρτίου - Το εορταστικό μενού δια χειρός Βασίλη Καλλιδη

Αφιερωμένο εξαιρετικά στην ελληνικότητα και τις βαθιές ρίζες της Αλήθειας της, το Milos στρώνει το τραπέζι του Ευαγγελισμού και της Εθνικής μας υπερηφάνειας, με τις πιο φίνες πρώτες ύλες του παραδοσιακού τραπεζιού.

Ο Βασίλης Καλλίδης φημίζεται για τον τηγανητό μπακαλιάρο του. Μια φήμη διόλου τυχαία, αφού χτίστηκε με χρόνια εμπειρίας και όλα εκείνα τα μικρά μυστικά που πετυχαίνουν ιδανικά τη συνταγή, μέσα από τις λεπτομέρειες, τη μελέτη και την εμμονή πίσω από την πιο διάφανη, δαντελένια και τραγανή κρούστα που κρύβει μέσα της τη λευκή, ζουμερή σάρκα του ψαριού.

Φέτος, στη μοναδική ψαρίσια παρένθεση που επιτρέπει η μεγάλη νηστεία, ο Βασίλης μπαίνει στην κουζίνα του Milos για να ετοιμάσει τον πιο περιζήτητο μπακαλιάρο της πόλης μαζί με την επίσης εμβληματική του σαλάτα α λα πολίτα: ένας φρέσκος ανοιξιάτικος κήπος με αγκινάρες, καρότο, αρακά, λεμόνι, φρέσκα κρεμμυδάκια και άνηθο. Στο τραπέζι της ημέρας, η κλασική βελούδινη αλιάδα μας και η παντζαροσαλάτα. Οι καλύτεροι χαλβάδες της μικρής ελληνικής παραγωγής σε διαφορετικές γεύσεις και αρώματα κλείνουν το τραπέζι για όσους νηστεύουν.

Τη μέρα της γιορτής του, ο μπακαλιάρος, το ψάρι του βουνού, ο αλλοτινός «φτωχογιάννης» έρχεται στο Milos για να μας επιστρέψει στον παλιό μας εαυτό: στο νόημα που μας ενώνει γύρω από ένα τραπέζι μνήμης.

