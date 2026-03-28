ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργους από 57 έως 74 ετών

Τα τελευταία ασφαλιστικά «χιλιόμετρα» πριν τη σύνταξη επιδοτεί πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργους από 57 έως 74 ετών

Δυνατότητα εξασφάλισης των πολύτιμων τελευταίων ενσήμων που απαιτούνται προκειμένου να βγουν στη σύνταξη άνεργοι ηλικίας από 57 έως 74 ετών προσφέρει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τίτλο: «Πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, στον δημόσιο τομέα της υγείας».

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή απασχόλησης σε άνεργα άτομα πλησίον της σύνταξης, με σκοπό την υποστήριξη της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση τους για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

