Ιστορική απόφαση στην Ισπανία: Γήπεδο της Μαδρίτης θα πάρει το όνομα της Τζένι Ερμόσο

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης έδωσε το πράσινο φως ώστε να μετονομαστεί το δημοτικό στάδιο του Σιεμποζουέλος της Μαδρίτης σε «Τζένι Ερμόσο».

Το δημοτικό συμβούλιο του Σιεμποζουέλος στη Μαδρίτη ενέκρινε την ονοματοδοσία του πρώτου ποδοσφαιρικού σταδίου στην Ισπανία προς τιμήν της Τζένι Ερμόσο. Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου δημοτικού σταδίου έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή, 12 Απριλίου.

Η δήμαρχος της πόλης, Ρακέλ Χιμένο, τόνισε ότι αυτή η ενέργεια εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου στοχεύει στην αποκατάσταση της έλλειψης προβολής όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και όλων των αθλημάτων στα οποία συμμετέχουν οι γυναίκες τόσα χρόνια.

Διάβασε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr