Η Ισπανία θέλει να καταστήσει την άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα, 40 χρόνια μετά τη νομιμοποίησή της

Τον περασμένο Μάρτιο, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχύρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία στις Βερσαλλίες, όπου ο Γάλλος πρόεδρος είχε συγκαλέσει την προβλεπόμενη κοινή συνεδρίαση των δύο νομοθετικών σωμάτων, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ψήφισαν στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα με 780 ψήφους έναντι 72, σε ειδική κοινή ψηφοφορία. Και τώρα, τον δρόμο που χάραξε η Γαλλία, θέλει να ακολουθήσει και η Ισπανία.

Πριν λίγες μέρες, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι θέλει να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, 40 χρόνια μετά τη νομιμοποίησή της. Εάν αυτό συμβεί, η Ισπανία θα γίνει η δεύτερη χώρα στον κόσμο που θα καθιερώσει το δικαίωμα στην άμβλωση συνταγματικά. Να σημειωθεί ότι η χώρα «μετράει» τέσσερις δεκαετίες από τότε που η άμβλωση έπαψε να αποτελεί έγκλημα, το 1985.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, η τροπολογία αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγικής ελευθερίας των γυναικών από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές τάσεις, μετά την παγκόσμια οπισθοδρόμηση όσον αφορά στην πρόσβαση στην άμβλωση. «Με αυτήν την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα», έγραψε συγκεκριμένα ο Σάντσεθ σε μια ανάρτηση στο X πριν μερικές μέρες. «Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο επιθέσεων στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ελευθερία και η αυτονομία των γυναικών», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από ένα μέτρο που υποστηρίχθηκε από τα PP-Vox και ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, το οποίο κυβερνάται από το PP, υποχρεώνοντας τα κέντρα υγείας να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με φερόμενο «τραύμα μετά από έκτρωση».

Η κυβέρνηση επιθυμεί να τροποποιήσει τους νόμους περί αμβλώσεων, προκειμένου να αποτρέψει τις γυναίκες που επιθυμούν να τερματίσουν την εγκυμοσύνη τους από το να λαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες. Ο τροποποιημένος νόμος θα υποχρεώνει τις ιατρικές αρχές να παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με την άμβλωση που βασίζονται σε αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπίσει οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση.

Σε έναν κόσμο όπου οι φωνές της οπισθοδρόμησης δυναμώνουν, κάθε λέξη στο Σύνταγμα που προστατεύει το σώμα και την επιλογή μιας γυναίκας είναι μια νίκη ενάντια στον φόβο. Η Γαλλία άνοιξε τον δρόμο. Η Ισπανία ακολουθεί.