Τα 16 πράγματα που πρέπει να έχουμε στο φαρμακείο του αυτοκινήτου

Νέοι κανόνες μπαίνουν από την 18η Ιουνίου στους οδηγούς αυτοκινήτων σε ό,τι αφορά το κουτί πρώτων βοηθειών που θα πρέπει να βρίσκεται στο όχημά τους

Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, το κουτί πρώτων βοηθειών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με συγκεκριμένες διαστάσεις, λευκοπλάστης, τραυμοπλάστ, επιδέσμους, επιθέμα εγκαυμάτων και πληγών, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

