Play Identity: Τρεις μέρες ανακάλυψης, σύνδεσης και βιωματικής μάθησης με διεθνείς ειδικούς και πολύ παιχνίδι

Η διεθνής γιορτή Play Identity, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 24–26 Απριλίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Μία διεθνής συνάντηση που φέρνει κοντά παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς, φροντιστές/ φροντίστριες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιχειρηματικό κόσμο, ερευνήτριες και ερευνητές για να ξαναδούμε το παιχνίδι όχι ως μέσο, αλλά ως ταυτότητα μάθησης, μέσα από ομαδικές συζητήσεις, workshops, εικαστικές εκθέσεις, πολύ παιχνίδι και κυρίως σύνδεση μεταξύ τους.

Μια ταυτότητα που διαμορφώνεται μέσα στο παιχνίδι, στον τρόπο που κινούμαστε, σχετιζόμαστε και δημιουργούμε, μέσα από τις τέχνες, τη φύση, τη φιλοσοφία, την τεχνολογία και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και μετατρέπει τη μάθηση σε εμπειρία που καλλιεργεί χαρά, σύνδεση και ψυχική ανθεκτικότητα.

Γιατί να συμμετέχω;

-Γιατί το παιχνίδι δεν είναι τεχνική, είναι στάση ζωής.

-Γιατί η εκπαίδευση χρειάζεται χώρους ανάσας και όχι μόνο δομές.

-Γιατί η δημιουργικότητα δεν διδάσκεται, καλλιεργείται.

-Γιατί η παιδική ηλικία μας αφορά όλους, όχι μόνο τα παιδιά.

-Γιατί η παιδαγωγική μπορεί να είναι βαθιά και ταυτόχρονα ανθρώπινη.

Γιατί ένα event για το παιχνίδι;

-Το παιχνίδι είναι παραπάνω από μια παιδική δραστηριότητα.

-Είναι τρόπος σκέψης.

-Είναι γλώσσα.

-Είναι χώρος ελευθερίας, σχέσης και δημιουργίας.

-Σε έναν κόσμο που ζητά διαρκώς αποτέλεσμα, αξιολόγηση και απόδοση, το παιχνίδι έρχεται να μας θυμίσει κάτι θεμελιώδες: η μάθηση ξεκινά όταν νιώθουμε ασφαλείς να πειραματιστούμε.

-Αυτό το τριήμερο δημιουργήθηκε για να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από: το παιχνίδι στην εκπαίδευση, το παιχνίδι ως παιδαγωγική στάση, το παιχνίδι ως δικαίωμα.

Το πρόγραμμα του Play Identity

ΗΜΕΡΑ 1 – 24/4/26

ΜΕΡΟΣ Α’ | 17:30 –19:30

PANEL – ΣΥΖΗΤΗΣΗ / GR&ENG

«Το Παιχνίδι ως Εργαλείο Καινοτομίας και Διαμόρφωσης Κουλτούρας»

Συμμετέχουν:

Α. Παπαθεοδούλου, Δ. Δεληγεώργη, Π. Θεοδωρακάκου, Χ. Μαινεμελής, Dr.Μ. Warren.

Συντονισμός: Β. Μπλέσιου

ΜΕΡΟΣ Β’ | 19.30 –21:00

WORKSHOP

(FA1.1) «Για να δούμε» – Α. Παπαθεοδούλου, Ό. Στεφάτου

ΗΜΕΡΑ 2 – 25/4/26

ΜΕΡΟΣ Α’ | 10:00 –12:00

PANEL – ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ ENG&GR

«Το παιχνίδι ως Ταυτότητα»

Συμμετέχουν:

A.Salmon, U. Markowska – Manista, Κ. Μέλλιου, Κ. Πανάγου

Συντονισμός: Ε. Καλπογιάννη

ΜΕΡΟΣ Β’ | 10.30-12.30

WORKSHOP

(SA0.1) «Πεζοπορώντας στον Υμηττό μαζί με το μωρό μου» – Χ. Φλαμπούρη, Β. Εθνοπούλου

ΜΕΡΟΣ Γ’ | 13:00 –16:30

WORKSHOPS

13:00-14:30 | SLOT 1 (90′)

(SA1.1) – «Γίνε συνδετήρας μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική» – Γ. Μπέρτου, Σ. Πουλιάση

(SA1.2) – «Δημιουργώντας Συνδέσεις» – Β. Παπαδημητράκη

(SA1.3) – «Learningbymaking: Διαθεματική μάθηση μέσα από εικαστικές κατασκευές» – Κ. Μούρτζης

(SA1.4) – “Holding the Thread:Play, Presence & Emotional Resilience – A Myth-Inspired Dramatherapy Workshop” – Α.Τριανταφυλλίδη, Μαρία Μπαρούτα

(SA1.5) – “The strengths exchange: From action to mindful presence” – Α. Παπαντωνίου, Ν. Μήτσιου

13:30-16:30 | SLOT 2 (150’-180′)

(SA2.1) – ECHOES – An Atelier in Four Movements – Μ. Σγούρου, Λ. Μαρκά / GR&ENG

(SA2.2) – «Επιτραπέζια ή υπερτραπέζια παιχνίδια; Ποιο είναι το μυστικό;» – Μ. Κυρίου

(SA2.3) – «Παίξε και θα βρεις» – Ε. Τσιμπραγού

(SA2.4) – «Μαθαίνοντας μαζί: παιχνίδι, ομάδα και ενεργητική μάθηση στο σχολείο» – Σ. Βγενοπούλου

(SA2.5) – «Παιδιατρικές Α’ Βοήθειες στη φύση» – Π. Ιωαννίδης, Α. Τερζίδης

15:00-16:30 | SLOT3 (90′)

(SA3.1) – «Παίζοντας με την Τεχνητή Νοημοσύνη» – Π. Τσιαβός

(SA3.2) – “The Language of Play: Centering Children’s Voices, Identity, and Collective Stories” – A. Salmon, U. Markowska-Manista, Κ. Μέλλιου, Ε.Γερουλάνου / ENG&GR

(SA3.3) – “Learn to unlearn”- Μ. Ντάβου / ENG

(SA3.4) – «Θέατρο από την αρχή» – Κ. Αλεξάκη

(SA3.5) – “Playful Parenting” – Δ. Τριανταφύλλη

ΜΕΡΟΣ Γ’ | 17:00 –21:00

17:00 –19:00 | PANEL – ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ENG& GR

«Θετική Εκπαίδευση και Ψυχική Ανθεκτικότητα στην Πράξη»

Συμμετέχουν:

D. FulwilerVolk, Σ. Βγενοπούλου, Ε. Καρακασίδου, Ά. Τουλουμάκου, A. Παπαντωνίου, Ε. Ρουσάκη

Συντονισμός: Γ. Μπλέσιου

18:00 –Γιορτή για τα 15 χρόνια του Παιχνιδαγωγείου

Για παιδιά, γονείς, φροντιστές και φιλαράκια του Παιχνιδαγωγείου

18.00 Μικρά δρώμενα για παιδιά από 3 χρονών και τους φροντιστές τους

19.00 Συναυλία με τους BurgerProject για παιδιά και ενήλικες

intro: Μουσικές από παιδιά του Παιχνιδαγωγείου

ΗΜΕΡΑ 3 – 26/4/26

ΜΕΡΟΣ Α’ | 10:00 –12:00

PANEL – ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ ENG*

«From Desk to Mud and Back Again»

Συμμετέχουν:

Barable, A. Schieler, M. Schenetti, N. Christodoulou

Συντονισμός: M. Zangas-Tsakiris

*Διαθέσιμη μετάφραση στα Ελληνικά

ΜΕΡΟΣ Β’ | 13:00 –18:00

WORKSHOPS

13:00-14:30 | SLOT 1 (90′)

(SU1.1) – «Από το ρίσκο στην αυτονομία: Χρήση εργαλείων στην υπαίθρια μάθηση» – Ν. Λαμπρινού, Κ. Κουκουδάκη

(SU1.2) – «Ελεύθερο Παιχνίδι στο Σχολείο του Δάσους: «Χύμα» ή αληθινά «ελεύθερο»; Μύθοι και Πραγματικότητα» – Β. Κομπιλάκου, Ν. Μαλλιαρός

(SU1.3) – «Το αισθητηριακό παιχνίδι και το αποτύπωμά του στη νευροβιολογία» – Ν. Γρηγοριάδου / GR&ENG

(SU1.4) – «CO-OPPlaying: Αφαιρώντας τον ανταγωνισμό» – Ε. Τσιμπραγού, Φ. Παπαδοπούλου, S. Broid / GR&ENG

(SU1.5) – «Γονεϊκότητα & Παιχνίδι: ανάμεσα στο εφικτό και το ιδεατό» – Δ. Τριανταφύλλη

(SU 1.6) – «Who Gets to Play?» Voice, Story, and Belonging in a Reggio-Inspired Practice – M. Sgourou / ENG

13:00-15:30 | SLOT 2 (120’-150′)

(SU2.1) – «Παιδαγωγική τεκμηρίωση: Ακολουθώντας τα ίχνη των παιδιών στα υπαίθρια περιβάλλοντα» – Γ. Γκέσιου & A. Schieler / ENG

(SU2.2) – «Το παιχνίδι ως στρατηγική, καινοτομία και οργανωσιακή εξέλιξη» – Σ. Κάσδαγλη

(SU2.3) – «Φύση, γονεϊκότητα και θετική εκπαίδευση» – Β. Φίλιππα, Ε. Παπαματθαιάκη

(SU2.4) – “Upstanders: Photography & the Art of Allyship” – Dr. M. Warren, liminal / ENG

(SU2.5) – «Functional Nutrition and Children’s Cognition» – Β. Δημηνίκου, Dr. Med Ι. Μπουχέλος

(SU2.6) – «Ατελιέ του Δάσους: Εικαστικές περιπέτειες με έμπνευση τη φύση» – Β. Ρεμούνδου, Λ. Μαραγκουδάκη

16:00-17:30 | SLOT 3 (90′)

(SU3.1) – «Παιχνίδι για όλα τα παιδιά, πώς το δικαίωμα γίνεται πράξη» – Ε. Σουκάκου

(SU3.2) – «Θεραπευτική παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού» – Γ. Ανδρεόπουλος, Μ. Καλομπράτσου

(SU3.3) – «Τα παιδία (ξαναπαίζει) στη φύση» – Β. Κοτσώρη, Μ. Ανανιάδου

(SU3.4) – «Σχεδιάζοντας την «Αυλή του Σχολείου Αλλιώς…» – Α. Στράτου

(SU3.5) – «Από το Κενό στο Καινό» – Σ. Μοσχούτης, Γ. Κονταράτος, Ε. Ρουσάκη

(SU3.6) – «Παιχνίδι στη φύση, με τη φύση, για τη φύση» – Ρ. Τριανταφυλλίδη

Για ομαδικές κρατήσεις (άνω των 5 ατόμων) επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected] ή στο 6980001266 (09.00 – 15.00).

Τα έσοδα του συνεδρίου θα υποστηρίξουν τη δημιουργία Living Labs θετικής Εκπαίδευσης με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Οι συγκεκριμένες ενέργειες θα αφορούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια, επιμορφωτικές δράσεις για φροντιστές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων μάθησης και βιωματικές παρεμβάσεις/καλλιτεχνικά installations σε χώρους μάθησης.

Παράλληλα, τα έσοδα θα καλύψουν τη διοργάνωση και την παραγωγή του Play Identity, International meeting on play & education.

