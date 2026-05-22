Fun Vibes Family Festival 2: Η FREZYDERM γέμισε το Πάρκο Ριζάρη με χρώμα, φροντίδα και αμέτρητα χαμόγελα

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της παιδικής και βρεφικής περιποίησης, η FREZYDERM δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Το Fun Vibes Family Festival 2 μετέτρεψε το Πάρκο Ριζάρη σε έναν ανοιχτό χώρο γεμάτο κίνηση, παιχνίδι και δημιουργικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια, με τη FREZYDERM να συμμετέχει δυναμικά σε μία ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό και τη χαρά των παιδιών.

Η διοργάνωση της Liquid Media, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, έφερε κοντά μικρούς και μεγάλους μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά happenings και ψυχαγωγικές εκπλήξεις, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ενέργεια και θετική διάθεση.

Από νωρίς το πρωί, το πάρκο πλημμύρισε από παιδικές φωνές, μουσική και αθλητικά challenges, ενώ δεκάδες οικογένειες περιηγήθηκαν στα διαφορετικά σημεία δράσης και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που συνδύαζαν την άθληση με το παιχνίδι και τη δημιουργική έκφραση.

Ξεχωριστή θέση στο Fun Vibes Family Festival 2 είχε το specially designed corner της FREZYDERM, το οποίο προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον παιδιών και γονέων. Οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις αθλητικές δράσεις, να ζωγραφίσουν, να συμμετάσχουν σε fun δημιουργικά activities και να απολαύσουν στιγμές παιχνιδιού σε έναν χώρο σχεδιασμένο ειδικά για αυτούς.

Παράλληλα, η FREZYDERM συμμετείχε ενεργά στο event παρουσιάζοντας δύο βασικές κατηγορίες παιδικής φροντίδας: Την Παιδική Στοματική Υγιεινή και τα Παιδικά Αντηλιακά, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να ενημερωθούν για εξειδικευμένες λύσεις καθημερινής προστασίας και περιποίησης για παιδιά κάθε ηλικίας, ενώ συμμετείχαν σε διαγωνισμούς και εκπλήξεις με αγαπημένα προϊόντα της FREZYDERM.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της παιδικής και βρεφικής περιποίησης, η FREZYDERM διαθέτει εξειδικευμένες προτάσεις που καλύπτουν καθημερινές αλλά και πιο απαιτητικές ανάγκες φροντίδας της παιδικής επιδερμίδας:

τη σειρά Sensitive Kids για την καθημερινή περιποίηση σώματος και μαλλιών παιδιών με κανονική ή ευαίσθητη επιδερμίδα, καθώς και το Baby Laundry, υποαλλεργικό απορρυπαντικό για βρεφικά και παιδικά ρούχα

τη σειρά SensiTeeth Kids για τη σωστή στοματική υγιεινή και την ανακούφιση του στοματικού βλεννογόνου

τη σειρά Atoprel για την εντατική φροντίδα του ξηρού και ευαίσθητου δέρματος με ατοπική προδιάθεση

τα παιδικά αντηλιακά Sun Care, σχεδιασμένα για την αποτελεσματική προστασία βρεφών, παιδιών και εφήβων

τη σειρά Lice Free για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψειρών

Παράλληλα, η FREZYDERM συνεχίζει να προσφέρει καθημερινές λύσεις φροντίδας για όλη την οικογένεια, με προϊόντα που υποστηρίζουν την υγεία και την άνεση των μικρών παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

Το Fun Vibes Family Festival 2 στο Πάρκο Ριζάρη επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά πως ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η οικογενειακή ψυχαγωγία μπορούν να συνυπάρχουν σε μια διοργάνωση που ενώνει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί ξεχωριστές αναμνήσεις για όλους.