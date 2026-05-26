Χολαργός: 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε - Εκτός κινδύνου η 53χρονη

Μαύρη ήταν η νύχτα της Δευτέρας 25 Μαΐου στον Χολαργό, καθώς ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη στο πόδι. Έπειτα, μπήκε σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος και αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία φτάνοντας στον 3ο όροφο του διαμερίσματος στον Χολαργό, αντίκρισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στο πάτωμα και τον άνδρα νεκρό στο διπλανό δωμάτιο, έχοντας δίπλα του το όπλο που χρησιμοποίησε.

Τόσο ο 57χρονος όσο και η 53χρονη ασχολούνταν με την σκοποβολή, συνεπώς κατείχαν μόνιμα τα όπλα. Εκείνος ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ εκείνη είναι ψυχολόγος και εργάζεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται εκτός κινδύνου. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας, προσπαθώντας να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στο ζευγάρι και βγήκαν τα όπλα. Οι γείτονες ανέφεραν πως το ζευγάρι ζει εδώ και 25 χρόνια στη γειτονιά, ενώ κανείς δεν έκανε λόγο για τσακωμούς ή εντάσεις μεταξύ τους.