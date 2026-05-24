Ζιζέλ Πελικό: «Πίστευα πως δεν θα αγαπήσω ποτέ ξανά» – Η γυναίκα-σύμβολο της Γαλλίας μιλά για τη νέα της ζωή

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης βιασμών στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, συγκίνησε μιλώντας δημόσια για τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της και δεκάδες άνδρες

Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης απέναντι στη σεξουαλική βία και τη ντροπή των θυμάτων, μίλησε με συγκλονιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της μετά τη φρίκη που βίωσε επί περισσότερο από μία δεκαετία.

Η 73χρονη Γαλλίδα, που βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης βιασμών στην ιστορία της Γαλλίας, εμφανίστηκε στο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Hay, όπου μίλησε για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Ύμνος στη Ζωή» και αποκάλυψε πως έχει καταφέρει να ξαναβρεί την αγάπη και την εμπιστοσύνη.

Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό συγκλόνισε τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε και τη βίαζε συστηματικά για περισσότερα από δέκα χρόνια, επιτρέποντας παράλληλα σε δεκάδες άνδρες να εισέρχονται στο σπίτι τους και να τη βιάζουν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, ενώ η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο κύμα κοινωνικής και πολιτικής συζήτησης γύρω από τη σεξουαλική βία, τη συναίνεση και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Η ίδια η Ζιζέλ Πελικό είχε επιλέξει να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας που συνήθως προστατεύει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, δηλώνοντας πως «η ντροπή ανήκει στους θύτες και όχι στα θύματα». Η στάση της μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο φεστιβάλ, η Ζιζέλ Πελικό αποκάλυψε ότι δεν πίστευε ποτέ πως θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά έναν άνδρα, μέχρι που γνώρισε τον σημερινό της σύντροφο, Ζαν-Λου Αγκοπιάν.

«Δεν πίστευα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου», είπε συγκινημένη. «Δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ ξανά, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

Με εμφανή συγκίνηση, μίλησε για τη νέα αυτή σχέση, λέγοντας πως οι δρόμοι τους συναντήθηκαν απρόσμενα και ότι πλέον πιστεύει πως η αγάπη μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε ηλικία.

«Γνώρισα αυτόν τον νεαρό άνδρα των 73 ετών», είπε χαμογελώντας, προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό. «Μπορείς να ερωτευτείς σε κάθε ηλικία. Συνέβη σε μένα και πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα».

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε επίσης για το μέλλον των γυναικών και εξέφρασε αισιοδοξία, παρά όσα έχει βιώσει. Όπως είπε, πιστεύει ότι άνδρες και γυναίκες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, αρκεί η κοινωνία να επενδύσει στην εκπαίδευση και στον σεβασμό από μικρή ηλικία.

«Ίσως είμαι από τη φύση μου αισιόδοξη, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα στραφεί προς την ειρήνη και την αγάπη», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη της, Καρολίν Νταριάν, η οποία έχει ιδρύσει την οργάνωση «M’endors pas», που στηρίζει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω χημικής καταστολής και ενημερώνει για τους κινδύνους της λεγόμενης «χημικής υποταγής».

Η στιγμή που η Ζιζέλ Πελικό κάλεσε την κόρη της στη σκηνή, εν μέσω παρατεταμένου standing ovation, ήταν μία από τις πιο συγκινητικές του φεστιβάλ.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι αυτή τη μοναδική στιγμή με την κόρη μου Καρολίν, που αγωνίστηκε πραγματικά για αυτόν τον σκοπό», είπε. «Είμαι πολύ περήφανη που είμαι η μαμά της».