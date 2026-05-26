Νέα φρικτή υπόθεση κακοποίησης: Την ανάγκασε να συνευρεθεί ερωτικά με 487 άνδρες, να πιει ούρα και να γλείψει δημόσιες τουαλέτες

Μετά την ιστορία της Ζιζέλ Πελικό που συγκλόνισε τον πλανήτη, μια νέα - εξίσου φρικτή - υπόθεση κακοποίησης μιας 42χρονης “παγώνει” τους πάντες.

Σοκ και πόνο στο στομάχι προκαλεί η νέα υπόθεση κακοποίησης που είδε το φως της δημοσιότητας στη Γαλλία, μετά την καταδίκη του Guillaume Bucci σε ισόβια κάθειρξη - 25 χρόνια φυλάκισης. Ο 51χρονος τραπεζίτης βίαζε, βασάνιζε και κρατούσε φυλακισμένη τη 42χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών για επτά χρόνια, σύμφωνα με την Telegraph. Μία ακόμα φρικιαστική ιστορία με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα.

Η 42χρονη Laetitia R. βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει όσα τραγικά βίωνε, παρακολουθώντας την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που ξεσήκωσε τον πλανήτη. Στην περίπτωσή της, όμως, ο 51χρονος δεν την εξέδιδε ναρκωμένη, αλλά της επέβαλε βασανιστήρια, απειλώντας τη για τη ζωή της. Ύστερα την ανάγκαζε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με άλλους άνδρες, με τον ίδιο είτε να είναι παρών είτε να βρίσκεται σε τηλεφωνική κλήση. Θυμός. Αηδία. Ντροπή.

Οι σοκαριστικές πληροφορίες δεν σταματούν εδώ. Ο Guillaume Bucci εξανάγκαζε την Laetitia R. να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες κατά τη διάρκεια αυτής της βασανιστικής επταετίας. Όπως η ίδια εξομολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 51χρονος θύτης την ανάγκασε να συνευρεθεί ερωτικά με περίπου 500 άνδρες - φίλους, συναδέλφους του και αγνώστους.

Ο Guillaume Bucci παραδέχτηκε στο δικαστήριο πολλές από τις προσβλητικές και βασανιστικές πράξεις του - όπως τα εγκαύματα - χωρίς, όμως, να παραδέχεται ότι εξέδιδε τη Laetitia R.. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια», όπως μεταφέρει το Agence France-Presse. Παράλληλα, ανέφερε πως «δεν πίστευε ότι πλήγωνε τη σύζυγό του», παρά τα μηνύματα εκφοβισμού και τις απειλές για τη ζωή της, αν δεν ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του.

Από το 2015 μέχρι το 2022 η Laetitia R. ζούσε έναν κάκιστο εφιάλτη. «Ήταν ωμή βία. Σιγά σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Guillaume Bucci της φερόταν σαν να είναι σκλάβα. Την Παραμονή Χριστουγέννων του 2015 την ανάγκασε για πρώτη φορά να έρθει σε σεξουαλική επαφή με άλλον άντρα, σε ένα πρατήριο καυσίμων, ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», παραδέχτηκε στη δικαστική αίθουσα, προκαλώντας σοκ στις αρχές. «Θυμάμαι τα πάντα. Έλεγε ότι πρέπει να συνειδητοποιώ τι μου συμβαίνει», είπε στην κατάθεσή της.

H αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων - σε μια εποχή που θεωρείται προοδευτική, ειρωνεία; - προκαλεί πέρα από σοκ, βαθιά, σχεδόν ανεξέλεγκτη οργή. Το 2026, η συστηματική βία, ο εξαναγκασμός και η πλήρης καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα σε σχέσεις εξουσίας φανερώνουν τη συνολική αποτυχία της κοινωνίας. Είναι απάνθρωπο να μην σέβεσαι τον άνθρωπο, είναι αδιανόητο γυναίκες να πληρώνουν ότι γεννήθηκαν γυναίκες σε μια κοινωνία που, μάλλον, έχει πάψει να ενδιαφέρεται για την αξία της ζωής.

