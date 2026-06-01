Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι με τα παιδιά τους

Ακόμα ένας μήνας που γράφουμε για μια γυναικοκτονία. Ακόμα μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του ανθρώπου που εμπιστεύτηκε. Ακόμα μια μαύρη ημέρα για την ελληνική κοινωνία.

Με τον χειρότερο τρόπο μπήκε ο Ιούνιος, αφού η χώρα μας μετράει ακόμα μία γυναικοκτονία. Ήταν 39 χρονών και τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6) άφησε την τελευταία πνοή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ακόμα μία γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Μάρτυρες του φονικού συμβάντος ήταν τα δύο παιδιά τους. Φρίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ήταν λίγο μετά τις 2 το βράδυ, όταν οι γείτονες άκουσαν έντονες φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας και ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, χτύπησαν το κουδούνι, με τον 41χρονο γυναικοκτόνο να τους ανοίγει την πόρτα μέσα στα αίματα. Η 39χρονη βρισκόταν νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού, φέροντας πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα της, ενώ κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι.

Τα δύο ανήλικα παιδιά τους - ηλικίας 10 και 6 ετών - ήταν στο διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της δολοφονίας. Και τα δύο μεταφέρθηκαν στο παιδιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου οι ψυχολόγοι και γιατροί τους παρέχουν την απαραίτητη στήριξη και φροντίδα.

Δεν ήταν ατύχημα. Δεν έγινε κατά λάθος. Ήταν άλλη μια γυναικοκτονία. Μια ακόμη γυναίκα προστέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων έμφυλης βίας στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά που θα μεγαλώσουν χωρίς τη μητέρα τους. Θλίψη, οργή και απέραντη αγανάκτηση. Ως πότε θα μετράμε θύματα γυναίκες;