Τολέδο: Ταξίδι στην πόλη των τριών πολιτισμών

Μια φωτεινή πόλη με μεσαιωνική αύρα, το Τολέδο θα καταφέρει να σας γοητεύσει ακόμα κι αν βρεθείτε εκεί μόνο για λίγες ώρες.

Από τις πιο γοητευτικές μεσαιωνικές πόλεις με πλούσια ιστορία, το Τολέδο είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ισπανίας. Η «Πόλη των Τριών Πολιτισμών», όπως την αποκαλούν, συνδυάζει με αρμονικό τρόπο ετερόκλιτα στοιχεία, καθώς υπήρξε διαχρονικό κέντρο συνύπαρξης Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό πολιτισμών και παραδόσεων.

Από μακριά μοιάζει με καρτ ποστάλ, χτισμένη στο λόφο πάνω από τον ποταμό Τάγο. Το Τολέδο, που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986, αποτελεί την πρωτεύουσα της Καστίλλη-Λα Μάντσα, μιας από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 70 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη και αποτελεί ιδανική μονοήμερη εκδρομή. Σε περίπτωση όμως που αποφασίσετε να μείνετε περισσότερες μέρες, θα έχετε πολλά να δείτε.

Διάβασε τη συνέχεια στο Travelgo.gr