Passes: Ο ανταγωνιστής του OnlyFans έκανε ένα τρομακτικό λάθος με ανήλικη

H νεότερη δισεκατομμυριούχος του πλανήτη, η Λούσι Γκουό, έχει δημιουργήσει την πιο αμφιλεγόμενη πλαφόρμας φιλοξενίας περιεχομένου μετά το OnlyFans

Η Λούσι Γκουό είναι μόλις 31 ετών και έχει ήδη πετύχει κάτι σπάνιο: είναι η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Η επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια από γονείς Κινέζους μετανάστες, συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Scale A.I, η οποία εξαγοράστηκε από την META το 2025, έναντί 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με μια κοσμογονική επιτυχία στο βιογραφικό της, η Γκουό προχώρησε σε κάτι εξίσου φιλόδοξο: την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέιχε δημιουργική ελευθερία σε νέους content creators ανά τον κόσμο, σε ό,τι κι αν δραστηριοποιούνται. Την ονόμασε "Passes" και πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε να βρει υποστήριξη στο όραμα της από ένα πολυπληθές και ετερόκλητο γκρουπ επενδυτών, από την επενδυτική εταιρεία Bond, ως τους DJ Κάϊγκο, Σακίλ ο' Νιλ και άλλους. Με «μαξιλαράκι» 65 εκατομμυρίων δολαρίων, το Passes ξεκίνησε δυναμικά πριν από ένα χρόνο. To OnyFans είχε πλέον ανταγωνισμό.

