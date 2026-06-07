Bloomberg: Τι θα συμβεί αν σκάσει η «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα - από τους σιδηροδρόμους έως το διαδίκτυο - όπου ισχυρές νέες τεχνολογίες προκάλεσαν επενδυτικές μανίες, οι οποίες ακολούθησαν πανικοί και επώδυνες καταρρεύσεις, προτού τα οφέλη τους διαχυθούν σε ολόκληρη την οικονομία

Ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά, αναφέρει σε ανάλυσή του το Bloomberg. Η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει εκτοξευθεί, αλλά το ίδιο έχουν κάνει και τα κέρδη της. Συνολικά, οι αποτιμήσεις των λεγόμενων «Magnificent Seven» φαίνονται λιγότερο υπερβολικές από εκείνες των «Τεσσάρων Ιππέων» της φούσκας των dot-com - Cisco, Intel, Dell και Microsoft - πριν από την κατάρρευση του 2000.

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