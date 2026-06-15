Πρωτοφανής απόφαση από την Αργεντινή: “Απαγορεύει” το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες που χρωστούν διατροφή

Σε μια ιστορική και απίστευτα έξυπνη κίνηση προέβη η Αργεντινή, προκειμένου να καταβληθούν οι χρωστούμενες διατροφές από διαζευγμένους πατεράδες. Τους απαγορεύει την είσοδο στους αγώνες του Μουντιάλ μέχρι να ξεπληρώσουν το χρέος τους προς τα παιδιά τους.

Ο αθλητισμός έχει τεράστια δύναμη και η Αργεντινή αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί με τον σωστότερο τρόπο. Χρησιμοποιώντας το Μουντιάλ 2026 ως μοχλό πίεσης, οι αρχές της χώρας αποσκοπούν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης προς χιλιάδες πατεράδες που δεν πληρώνουν τη διατροφή των παιδιών τους. Περίπου 13.000 μπαμπάδες κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τους αγώνες του Μουντιάλ, αν δεν εξοφλήσουν το χρέος τους.

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία από την πλευρά της Αργεντινής, που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Ακόμα, είναι μία από τις πιο πρωτότυπες αλλά και αυστηρές κοινωνικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδέσει την πρόσβαση στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη με την τήρηση της θεμελιώδους υποχρέωσης της φροντίδας και της στήριξης των παιδιών από τους γονείς τους.

Δόθηκε λίστα με τους οφειλέτες στις αμερικανικές αρχές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αργεντίνικες αρχές έχουν αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών στοιχεία περίπου 13.000 γονέων – στη συντριπτική πλειονότητά τους πατεράδων – οι οποίοι έχουν καταγραφεί ως οφειλέτες διατροφής έπειτα από σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Στόχος είναι να εντοπίζονται όσοι επιχειρήσουν να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να τους επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση στα γήπεδα, εφόσον εξακολουθούν να μην έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά τους. Το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία των αργεντίνικων αρχών με τις αμερικανικές υπηρεσίες.

«Όποιος δεν φροντίζει τα παιδιά του, μένει έξω από το γήπεδο»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διατροφή ανηλίκων και να περιορίσει ένα φαινόμενο που επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, κυβερνητικά στελέχη έχουν τονίσει ότι όσοι αμελούν μια τόσο βασική υποχρέωση, όπως η οικονομική στήριξη των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίζουν συνέπειες. Το μήνυμα είναι σαφές: η εκπλήρωση των γονικών υποχρεώσεων αποτελεί προτεραιότητα και δεν μπορεί να συνυπάρχει με προνόμια, όπως η παρακολούθηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Η πρωτοβουλία φέρεται να συνδέεται με το πρόγραμμα ασφαλείας που εφαρμόζεται στα γήπεδα της Αργεντινής για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση φιλάθλων, ένα εργαλείο που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την επιβολή διοικητικών και δικαστικών περιορισμών.

Ένα κοινωνικό μήνυμα πέρα από το ποδόσφαιρο

Πέρα από την πρακτική της διάσταση, η απόφαση έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δημοφιλία του ποδοσφαίρου και το τεράστιο ενδιαφέρον που προκαλεί το Μουντιάλ, προκειμένου να ασκήσει πίεση σε όσους αποφεύγουν συστηματικά να καταβάλουν τη διατροφή που οφείλουν.

Το ζήτημα της μη καταβολής διατροφής αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στην Αργεντινή, με χιλιάδες μητέρες να καταγγέλλουν ότι αναγκάζονται να επωμίζονται μόνες τους το οικονομικό βάρος της ανατροφής των παιδιών τους. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει βρει σημαντική ανταπόκριση στην κοινή γνώμη, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως ένα αναγκαίο μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αν, λοιπόν, το ποδόσφαιρο αποτελεί σχεδόν εθνική υπόθεση για τους Αργεντινούς, τότε ο αποκλεισμός από τους αγώνες του Μουντιάλ ίσως αποδειχθεί ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την τακτοποίηση των οφειλών. Η Αργεντινή βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και τέτοιες κινήσεις πρέπει να τις βροντοφωνάζουμε.

