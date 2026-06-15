Dua Lipa, The Weeknd, Eminem: 10 ονόματα που θέλουμε να έρθουν για συναυλία στην Ελλάδα χθες

Τα πιο μεγάλα μας συναυλιακά απωθημένα, πέρα από τις τεράστιες και ιστορικές συναυλίες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα

Από τη Dua Lipa και τον Eminem μέχρι την περίπτωση της Celine Dion και των Oasis, υπάρχουν καλλιτέχνες που θα θέλαμε να δούμε σε ελληνική σκηνή εδώ και χρόνια, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν βάλει τη χώρα μας στον χάρτη των περιοδειών τους.

Bad Bunny

Μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει συναυλία στην Ελλάδα, παρότι πλέον είναι ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο. Ενώ η καριέρα του ήταν για χρόνια προσανατολισμένη κυρίως στη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική - μάλιστα, για αρκετό διάστημα έκανε ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις - τώρα, με την περιοδεία Debí Tirar Más Fotos World Tour, τη μεγαλύτερη της καριέρας του, έχει στάσεις όπως Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Βέλγιο - και το πιο κοντινό σε εμάς - Ιταλία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr