Γιατί ο Αντώνης της «Nτόλτσε Βίτα» δεν έχει θέση στο Netflix

Ο Αντώνης Καλούδης είναι ένας χαρακτήρας που δεν θα βλέπαμε σε σειρά του Netflix. Υπάρχει λόγος σοβαρός.

Σε ένα από τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς «Ντόλτσε Βίτα», ο φαντάρος Στάθης βγαίνει στον έξω κόσμο και πάει αμέσως να δει τον «κολλητό» Αντώνη. Φυσικά, η ιστορία τον φέρνει στο εργοστάσιο, εκεί που βρίσκεται η Χριστίνα με τη Σάσα. Ο Στάθης βάζει μπρος το σύστημα φουλ επίθεση και πολιορκεί τη «Χριστίνα», που δείχνει απόλυτα διαθέσιμη. Μόνο που η γυναίκα που φλερτάρει ο Στάθης, στην πραγματικότητα είναι η Σάσα. Ο Στάθης φροντίζει να δει τον «κολλητό» Αντώνη για να καμαρώσει ότι αυτή που νομίζει ότι είναι η Χριστίνα, είναι δική του πλέον.

Ο Αντώνης αμφιβάλλει, μα στο τέλος πιστεύει πως όντως ο «κολλητός» του έκλεψε τη γυναίκα. Είναι μια από τις πολλές φορές που ο χαρακτήρας του Αντώνη Καλούδη διεκδικεί, ζηλεύει, πολιορκεί τη Χριστίνα, τη μητέρα της Ντορίτας, της γυναίκας που παραλίγο να αρραβωνιαστεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr