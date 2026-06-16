Γιατί ο Αντώνης της «Nτόλτσε Βίτα» δεν έχει θέση στο Netflix

Σε ένα από τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς «Ντόλτσε Βίτα», ο φαντάρος Στάθης βγαίνει στον έξω κόσμο και πάει αμέσως να δει τον «κολλητό» Αντώνη. Φυσικά, η ιστορία τον φέρνει στο εργοστάσιο, εκεί που βρίσκεται η Χριστίνα με τη Σάσα. Ο Στάθης βάζει μπρος το σύστημα φουλ επίθεση και πολιορκεί τη «Χριστίνα», που δείχνει απόλυτα διαθέσιμη. Μόνο που η γυναίκα που φλερτάρει ο Στάθης, στην πραγματικότητα είναι η Σάσα. Ο Στάθης φροντίζει να δει τον «κολλητό» Αντώνη για να καμαρώσει ότι αυτή που νομίζει ότι είναι η Χριστίνα, είναι δική του πλέον.
Ο Αντώνης αμφιβάλλει, μα στο τέλος πιστεύει πως όντως ο «κολλητός» του έκλεψε τη γυναίκα. Είναι μια από τις πολλές φορές που ο χαρακτήρας του Αντώνη Καλούδη διεκδικεί, ζηλεύει, πολιορκεί τη Χριστίνα, τη μητέρα της Ντορίτας, της γυναίκας που παραλίγο να αρραβωνιαστεί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.