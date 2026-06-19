Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 - Η Ελλάδα κατακτά τις μισές θέσεις της δεκάδας

Η Ελλάδα κυριαρχεί στις κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά της θέσης της ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Η νέα κατάταξη του European Best Destinations αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά των ελληνικών ακτών, με πέντε παραλίες της χώρας να συγκαταλέγονται στις δέκα καλύτερες επιλογές για το 2026.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το εντυπωσιακό Βουτούμι στους Αντίπαξους, ενώ ακολουθεί η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Τη τέταρτη θέση καταλαμβάνει το Ελαφονήσι της Κρήτης, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης. Παράλληλα, η Κέρκυρα εξασφάλισε δύο θέσεις στη δεκάδα, με τις παραλίες Ροβινιά και Παλαιοκαστρίτσα, να καταλαμβάνουν την όγδοη και τη δέκατη θέση αντίστοιχα.

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Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Praia de Monte Clérigo, στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η παραλία, που βρίσκεται εντός του Φυσικού Πάρκου του Νοτιοδυτικού Αλεντέζου, ξεχωρίζει για τη χρυσή αμμουδιά της και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε σειρά κριτηρίων, όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των υδάτων, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η προσβασιμότητα, η περιβαλλοντική προστασία, η αυθεντικότητα του τοπίου και η συνολική ταξιδιωτική εμπειρία. Για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης εξετάστηκαν εκατοντάδες παραλίες από ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τόσο οι αξιολογήσεις ειδικών του τουρισμού όσο και οι ψήφοι διεθνούς επιτροπής ταξιδιωτών.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026: