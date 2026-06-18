Ο Λιονέλ Μέσι ισοφάρισε το ρεκόρ των γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά μόνο για τους άνδρες - Η Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή

Αυτά καλό είναι να λέγονται

Η Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα είναι μια από τις πιο ταλαντούχες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Κι όμως, λίγοι γνωρίζουν τα ρεκόρ που έχει πετύχει κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής της καριέρας. Όπως για παράδειγμα το γεγονός πως κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ στην ιστορία των Παγκόσμιων Κυπέλλων.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να εκθειάζεται τις τελευταίες ώρες, μετά τον αγώνα της Αργεντινής με την Αλγερία, ισοφαρίζοντας τα 16 γκολ του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε στο Μουντιάλ, η Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα είναι εκείνη που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή, ανεξαρτήτως φύλου, έχοντας σημειώσει 17.

Είναι πιο σωστό, λοιπόν, να διατυπωθεί πως ο Λιονέλ Μέσι ισοφάρισε το ρεκόρ των γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μόνο στους άνδρες. Και μπράβο του. Αξίζει όμως να αναφέρεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο κάτι τέτοιες στιγμές και το πόσα πολλά έχουν καταφέρει κάποιες ποδοσφαιρίστριες. Είναι μια διαπίστωση περισσότερο.

Η Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα, με καταγωγή από τη Βραζιλία, είναι σήμερα 40 ετών. Από πολλούς θεωρείται η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών, ενώ έχει αναδειχθεί η Καλύτερη Παίκτρια της Χρονιάς της FIFA, έξι φορές, εκ των οποίων οι πέντε ήταν συνεχόμενες. Είναι, μάλιστα, η πρώτη σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας γυναικών με 122 γκολ.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη ποδοσφαιρίστρια, ακόμα και στους άνδρες, που σκόραρε σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς και σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.