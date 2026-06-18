H Shoko Kawata δεν έπρεπε να μείνει έγκυος γιατί είναι δήμαρχος, σύμφωνα με τους πολίτες. Κρίμα που δεν τους ρώτησε

Για πολλούς, η εγκυμοσύνη της Shoko Kawata θεωρείται ανεύθυνη από μεριάς της, εξαιτίας της θέσης της

Στις αρχές του μήνα, η νεότερη δήμαρχος της πόλης Yawata, Shoko Kawata, ανακοίνωσε την άδεια εγκυμοσύνης που θα λάβει, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα σε αυτό το αξίωμα που το κάνει. Φυσικά, αυτή η απόφαση δεν θα περνούσε στα ψιλά, εφόσον το χάσμα των φύλων στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας εξακολουθεί να υπάρχει. Η ανταπόκριση από τους επικριτές ήταν άμεση, με δημοσκοπήσεις να λαμβάνουν χώρα και ο δημόσιος διάλογος να παίρνει φωτιά.

Μέχρι και σήμερα, είναι ένα θέμα που συζητιέται στην Ιαπωνία, όπως επισημαίνει ο Guardian. Η Shoko Kawata δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης πως ήταν βέβαιη πως ο αναπληρωτής της θα μπορούσε να διαχειριστεί ομαλά τα καθήκοντά της κατά την απουσία της.

Η εφημερίδα Mainichi υποστήριξε τη στάση της, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη ανήκει στον οργανισμό να δημιουργήσει μια δομή που να υποστηρίζει τέτοιες αλλαγές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ιαπωνία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να παίρνουν τέτοιες άδειες ως κάτι απολύτως φυσιολογικό».

Μιλώντας, πάντως, η Shoko Kawata στον Guardian, εξήγησε πως «δεν περίμενα ότι θα προκαλούσε τόση αντιπαράθεση. Εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να θυσιάζουν την προσωπική τους ζωή για να αφοσιωθούν στην καριέρα τους».

Η Ιαπωνία είναι αντιμέτωπη με σοβαρή δημογραφική κρίση, παρέχει άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες μητέρες, αλλά η νομοθεσία δεν ισχύει για τις δημάρχους. Εξού και η Shoko Kawata έγραψε ιστορία με αυτή την απόφαση. «Έχω την εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο μόλις τώρα αρχίζουν να εξοικειώνονται με αυτή την ιδέα. Για τους άνδρες, ο τοκετός δεν επηρεάζει σωματικά το σώμα τους, οπότε θεωρητικά μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται βάζοντας την προσωπική τους ζωή σε δεύτερη μοίρα. Για τις γυναίκες όμως, σωματικά, αυτό απλώς δεν είναι δυνατό».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το δημαρχείο δέχτηκε 70 τηλεφωνήματα με παράπονα, τις πρώτες ημέρες της ανακοίνωσης, όπως σημειώνουν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Θεωρήθηκε, μάλιστα, σπατάλη χρημάτων το γεγονός πως θα συνεχίζει να αμείβεται, καθώς δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για περικοπή μισθού.

Η ίδια η Shoko Kawata, μιλώντας στο The Japan Times, σχολίασε ακριβώς αυτές τις αντιδράσεις: «Το κύριο επιχείρημα από τους επικριτές είναι ότι το να μείνεις έγκυος ενώ κατέχεις μια θέση ορισμένου χρόνου και υψηλής ευθύνης θεωρείται ανεύθυνο. Υπάρχει μια πολύ έντονη προσδοκία ότι οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να είναι πάντα παρόντες και να δουλεύουν συνεχώς».

Πάντως, σε έκθεση για το χάσμα των φύλων, η Ιαπωνία κατατάχθηκε στην 118η θέση μεταξύ 148 χωρών - τη χαμηλότερη ανάμεσα στις χώρες της G7 - εν μέρει λόγω παρωχημένων στερεοτύπων για τα φύλα, γεγονός που καθιστά την απόφαση της Shoko Kawata ακόμη πιο σημαντική. Μέχρι σήμερα, μόλις το 30% των δημοτικών συμβούλων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 1,2% αυτών είναι κάτω των 40 ετών. «Παρότι η ισότητα των φύλων έχει βελτιωθεί στην Ιαπωνία, οι γυναίκες συχνά δυσκολεύονται να φτάσουν σε ηγετικές θέσεις».