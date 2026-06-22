Ανακαλύφθηκε χαμένο υλικό των Beatles από το 1964 - Γιατί θεωρείται ιστορικό

Πρόκειται για ένα φιλμ 35 χιλιοστών, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο τις ερμηνείες των τραγουδιών αλλά και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, με τεχνικούς, εργαζομένους του στούντιο και τα μέλη του συγκροτήματος να αστειεύονται μεταξύ των λήψεων

Στις 19 Μαρτίου 1964, οι Beatles εμφανίστηκαν στην ιστορική μουσική εκπομπή Top Of The Pops, μία ημέρα πριν κυκλοφορήσουν τα «Can’t Buy Me Love» και «You Can’t Do That», δύο κομμάτια που χάρισαν στο θρυλικό συγκρότημα το τέταρτο Νο.1 τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως συνέβη με πολλά πρώιμα επεισόδια της εκπομπής, το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό δεν διατηρήθηκε στα αρχεία του BBC και θεωρούνταν χαμένο εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό μόλις ανακαλύφθηκε. Όπως γράφει το NME, η ομάδα διατήρησης κινηματογραφικών αρχείων Film Is Fabulous ανακοίνωσε ότι απέκτησε πρόσφατα ένα φιλμ 35 χιλιοστών του BBC, το οποίο περιλαμβάνει την εμφάνιση των Beatles. Το φιλμ παραδόθηκε στην ομάδα κατά τη διάρκεια του British Film Collectors’ Convention στο Surrey της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υλικό προήλθε από την οικογένεια ενός εκλιπόντος επαγγελματία του χώρου και πρόκειται να αποκατασταθεί πριν επιστραφεί στα αρχεία του BBC. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι ώστε το κοινό να αποκτήσει πρόσβαση στο ιστορικό αυτό ντοκουμέντο.

Το φιλμ καταγράφηκε στο Television Theatre του BBC στο Λονδίνο, γνωστό σήμερα ως Shepherd’s Bush Empire, την περίοδο που το «Beatlemania» βρισκόταν στο απόγειό του. Σύμφωνα με την Film Is Fabulous, το υλικό περιλαμβάνει όχι μόνο τις ερμηνείες των τραγουδιών αλλά και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, με τεχνικούς, εργαζομένους του στούντιο και τα μέλη του συγκροτήματος να αστειεύονται μεταξύ των λήψεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του You Can’t Do That, όπου ο Τζον Λένον κάνει μια χιουμοριστική γκριμάτσα στην κάμερα καθώς αυτή τον πλησιάζει για κοντινό πλάνο.

Κατά τη δεκαετία του 1960, το BBC συνήθιζε να σβήνει και να επαναχρησιμοποιεί τις μαγνητοταινίες του, με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού του αρχείου. Εάν η αποκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το συγκεκριμένο φιλμ θα αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο οπτικό υλικό των Beatles από το Top Of The Pops.

Την ίδια στιγμή, οι Beatles παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στις 25 Ιουνίου θα εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Beatles, προς τιμήν της ιστορικής τηλεοπτικής μετάδοσης του All You Need Is Love το 1967, ενώ προγραμματίζονται εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή μιας φιλόδοξης σειράς τεσσάρων ταινιών από τον σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2028.

Κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος μέσα από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους των Beatles.