Τα (μάλλον) ξεχασμένα τραγούδια που ακούμε ξανά σήμερα λόγω του TikTok

Φτιάξαμε μια playlist με τα ξεχασμένα τραγούδια άλλων δεκαετιών, που σήμερα αναβιώνουν και ακούμε ξανά και ξανά μέσα από το TikTok.

Πολλά τραγούδια παλαιότερων δεκαετιών αναβιώνουν και ακούγονται σήμερα μέσα από το TikTok⋅ κάποια γίνονται ξανά επιτυχίες, ενώ άλλα επιστρέφουν, μέσα από διασκευές. Οι περισσότεροι zoomers σήμερα μαθαίνουν μουσική μέσα από τα social media. Γνωρίζουν πρώτα το τραγούδι από το TikTok και μόνο μετά ανακαλύπτουν τον καλλιτέχνη ή την εποχή από την οποία προέρχεται.

Είναι άραγε αυτός ένας νέος τρόπος να ακούμε και να ανακαλύπτουμε μουσική; Από τους δίσκους και τα CD, στο YouTube,στις playlist στο Spotify, και τώρα μέσα από τα βίντεο του TikTok. Όπως και να 'χει, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να παίρνουν ξανά δεύτερη και τρίτη ζωή, παλαιότερες επιτυχίες ή και ξεχασμένα κομμάτια που στην εποχή τους δεν είχαν εισπράξει την επιτυχία που τους άξιζε.

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